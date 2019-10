Windenergiepläne erneut abgelehnt

Aldrup – Der Plan, die zwei Anlagen im Windpark Aldrup durch moderne und höhere Windräder zu ersetzen, ist erneut gescheitert. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wildeshausen hat am Donnerstagabend die Empfehlung des Fachausschusses, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan neu aufzustellen, nicht bestätigt. Nach Informationen unserer Redaktion kam es zu einem Patt. Vier Befürwortern standen vier Gegner gegenüber, es gab eine Enthaltung. Der Stadtrat befasst sich nicht mehr mit der Frage, weil es zunächst „nur“ um die öffentliche Auslegung ging.

Damit ist auch der zweite Anlauf gescheitert, in unmittelbarer Nähe zum Betriebsgelände der Firma Agrarfrost die in die Jahre gekommenen Windenergieanlagen zu entfernen sowie deutlich effektivere Räder zu errichten. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 3. Mai 2018 war der Antrag schon einmal gescheitert. Als Argument wurde auf „etwaig konkurrierende Vorhaben des benachbarten lebensmittelverarbeitenden Betriebes“ verwiesen und diesen der Vorrang eingeräumt. Auf Antrag von Hermann Hitz (UWG) mit Datum vom 2. August 2018 war der Beschluss zur Einstellung jedoch wieder aufgehoben worden, am 24. September 2019 hatte der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt zudem einstimmig (allerdings bei vier Enthaltungen) für die Planungen votiert.

Möglicherweise werden sich schon bald Gerichte mit dem Fall beschäftigen. Es gab im Vorfeld auch eine Eingabe beim Innenministerium in Hannover, mit der geprüft werden sollte, ob es zulässig ist, das Verfahren auf kommunaler Ebene zu stoppen. Hintergrund ist die Einschätzung, dass bestehende privilegierte Anlagen uneingeschränkt modernisiert oder aus wirtschaftlichen Gründen erweitert werden dürfen. Die Eingabe wurde in 2018 nicht weiter behandelt, da das Bauleitverfahren wieder aufgenommen wurde.

In der vergangenen Fachausschusssitzung hatte sich abgezeichnet, dass sich SPD und CDU nicht vorbehaltlos für die höheren Windräder aussprechen wollen. In der UWG hingegen gibt es offenbar ein geteiltes Meinungsbild, was die Entwicklung in Aldrup betrifft.

Ein ganz wesentlicher Aspekt in der Diskussion ist offenbar aber jetzt die Befürchtung, dass das geplante Industriegebiet Wildeshausen-West scheitern könnte. Dann würde es der Stadt an dringend benötigten Industrieflächen fehlen. In Aldrup gibt es zwar Areale für Unternehmen, die könnten aber – so die pessimistische Einschätzung – durch höhere Windräder eingeschränkt werden.

Wie es in Wildeshausen-West weitergeht, ist unklar. Die Stadt hat nach eigenen Angaben bislang 14 Hektar Flächen erworben und seit 2002 rund 846 000 Euro für Planungskosten und Grundstückskäufe investiert. Laut Wirtschaftsförderer Claus Marx plant Investor Harro Taube weiterhin, einen Teil der Flächen zu erschließen. Doch bislang wurde kein Grunderwerb getätigt, weil die Genehmigung des Flächennutzungsplanes aussteht. Die Gegner des Projektes haben bereits Klagen angekündigt. dr