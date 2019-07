SSC Wind ist gerettet

Der Windanlagenspezialist SSC Wind aus Wildeshausen wird übernommen. Der Standort Wildeshausen und die Arbeitsplätze in der Kreisstadt bleiben erhalten. Foto: dpa

Wildeshausen – Gute Nachrichten für SSC Wind: Alle rund 90 Arbeitsplätze und der Standort Wildeshausen des insolventen Windanlagenspezialisten sind gerettet. Zum 1. Juli hat die „Buss Group“ den Geschäftsbetrieb übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sei es Insolvenzverwalter Tim Beyer von „Schultze & Braun“ gelungen, schon drei Monate nach Beginn des Verfahrens einen Investor zu finden, der die Jobs und den Standort erhalten will.

„Die ,Buss Group‘ war bisher schon ein wichtiger Kunde der SSC Wind und kann mit der Übernahme des Geschäftsbetriebes ihr Portfolio strategisch abrunden. Insofern ist sie ein optimaler Partner“, erklärt Beyer. Bisher hatte sich das Hamburger Unternehmen auf die Hafenlogistik für Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee konzentriert und an Land umfangreiche Servicedienstleistungen zur Wartung und Reparatur von Rotorblättern erbracht. Die frühere SSC Wind wird künftig als „Buss Wind Services GmbH“ am Markt auftreten.

Wegen Verzögerungen und Baustopps bei zwei großen Windparkprojekten sowie der Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion hatte die SSC Wind im Mai einen Insolvenzantrag gestellt (wir berichteten).

Das Amtsgericht Delmenhorst bestellte Beyer zum Insolvenzverwalter. Ihm war es innerhalb kurzer Zeit gelungen, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und gezielt nach einem Käufer zu suchen, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir standen mit mehreren potenziellen Investoren in Kontakt und haben die Verhandlungen so rasch wie möglich vorangetrieben. Ganz besonders freut es mich, dass die übernehmende Firma alle bestehenden Arbeitsverhältnisse und den Standort übernimmt und auf diese Weise der Region ein wichtiger Arbeitgeber erhalten bleibt“, sagt Beyer.

Die Gehälter der Mitarbeiter waren bis einschließlich Juni über das Insolvenzgeld abgesichert. SSC Wind war Wirtschaftspreisträger der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen 2015. bor