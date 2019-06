„Wilshusen“ am Ortseingang

An drei Ortseingängen zur Kreisstadt Wildeshausen stehen seit Dienstagvormittag neue Schilder, die auch den plattdeutschen Namen „Wilshusen“ tragen. Damit reagiert die Kommune auf die Initiative des Plattdeutschbeauftragten Friedrich Ahlers, der Ende 2017 angeregt hatte, zweisprachige Ortstafeln aufzustellen. Die Schilder stehen jetzt an der Delmenhorster Straße, der Visbeker Straße sowie der Ahlhorner Straße.

Schon 2017 beantragt

Die Vorbereitungen hatten einige Zeit in Anspruch genommen, weil die Ortschilder von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde genehmigt werden mussten. Zudem hatte die Stadtverwaltung zunächst den plattdeutschen Namen für Wildeshausen mit dem Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen abgestimmt. Nach Recherchen des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen gibt es drei Varianten des plattdeutschen Namens: „Wilshusen“, „Wilshuusen“ und „Willshusen“. Da es einen Beleg für die historische Schreibweise nicht gibt, sprachen sich der Plattdeutschbeauftragte, die Stadtverwaltung sowie der Heimatverein für die derzeit vom Institut für Niederdeutsche Sprache verwendete Fassung „Wilshusen“ aus.

Auch andere Werbemittel mit „Wilshusen“

Das macht Sinn, weil es bereits Werbeartikel wie „Wilshuser Brunnentröpfchen“ oder „Wilshuser Urgestein“ gibt.

Wildeshausen ist die dritte Kommune im Landkreis Oldenburg, die ihren plattdeutschen Namen auf den Ortsschildern hinzugefügt hat. Es gibt derartige Hinweise auch in Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee) mit dem Namen Bastrup sowie in Hatterwüsting (Hatterwösch).

Plattdeutschbeauftragter freut sich

„Ich freue mich, dass das nun geklappt hat“, sagte Ahlers. „Das ist eine nachhaltige Aktion, die auf die plattdeutsche Sprache in unserer Heimat hinweist.“ Die abmontierten Schilder müssten nicht weggeworfen werden. Sie könnten ja an anderer Stelle in der Stadt installiert werden, wenn dort Ersatz erforderlich ist.

Die Kosten halten sich mit 300 Euro pro Schild für Herstellung und Montage in Grenzen. Der Rat der Stadt Wildeshausen hatte der Aktion zugestimmt, obwohl sich die Begeisterung über die vierstöckige Schrift in Grenzen hielt. Alternativen wie die Installation von Zusatzschildern waren vorher verworfen worden. Foto: dr