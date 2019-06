Willy-Brandt-Medaille für Evelyn Goosmann

Bundesminister Hubertus Heil besucht Wildeshausen

+ © Büttner Ehrung für Evelyn Goosmann (2.v.r.): Mit ihr freuen sich Hubertus Heil, Susanne Mittag und SPD-Ortsverbandsvorsitzender Thomas Harms (v.r.). © Büttner

Wildeshausen – Mit zwei topaktuellen Meldungen wartete Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, am Freitagabend im Reitersaal der Wildeshauser Gasstätte „Gildestube“ auf. „Am kommenden Mittwoch werden wir das Gute Löhne in der Pflege Gesetz im Kabinett verabschieden“, informierte der Minister. Diese Nachricht erreichte Heil kurz vor seinem Eintreffen in der Kreisstadt von der Klausurtagung der Großen Koalition in Berlin.