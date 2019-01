„Willst du sterben?“

21-Jähriger wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Wildeshausen – Wohin Angstzustände führen können, zeigte sich am Mittwoch in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Wildeshausen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ordnete das Jugendschöffengericht eine erzieherische Maßnahme für einen 21-Jährigen an. Die Jugendgerichtshilfe wird ihn unter ihre Fittiche nehmen. Für die kommenden fünf Monate ist eine Betreuung durch den Verein „Brücke“ geplant. Er wird damit nicht nach dem Erwachsenen-, sondern dem milderen Jugendrecht bestraft.