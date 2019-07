SPD will reden, aber keiner kommt

Sommerradtour führt ins Neubaugebiet

+ © Rinne Die Genossen suchten das Gespräch im Neubaugebiet in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. © Rinne

Wildeshausen - Auf Beschwerden von Anwohnern hin führte die erste Sommerradtour dieses Jahres die SPD ins Baugebiet „Zum grauen Immenthun“ in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in Wildeshausen. Doch schnell machte sich Enttäuschung breit. Obwohl die Veranstaltung zuvor in verschiedenen Medien angekündigt worden war, erschien kein einziger Bürger an der Bleicherstraße, um mit den Kommunalpolitikern über seine Anliegen zu sprechen. Ortsvereinsvorsitzender Thomas Harms sprach Klartext: „Nun suchen wir schon das Gespräch und keiner kommt. Das ist enttäuschend.“ Dabei hatten sich gerade die Anwohner in der Vergangenheit über Raserei im Eingangsbereich des Wohngebietes sowie in den verkehrsberuhigten Bereichen beschwert und Maßnahmen gefordert, hieß es.