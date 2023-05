„Wir verlieren unsere Kinder“: Silke Müller will mit Sachbuch wachrütteln

Von: Dierk Rohdenburg

Silke Müller aus Wildeshausen mit ihrem Buch. © dpa

Landkreis – Mit einem Sachbuch mit dem Titel „Wir verlieren unsere Kinder“ will Silke Müller, Wildeshauser Pädagogin und Rektorin der Waldschule in Sandkrug (Gemeinde Hatten), Eltern, Lehrer und die Politik wachrütteln.

Selbst Fünftklässler sähen nach ihren Erfahrungen auf ihren Smartphones schon Pornos, Kriegsverbrechen oder Tierquälereien, sagt sie. Eltern und Lehrer seien völlig ahnungslos, mit was Kinder und Jugendliche in Whatsapp-Gruppen, auf Tiktok oder Snapchat konfrontiert seien.

„Gewalt, Missbrauch, Rassismus – Der verstörende Alltag im Klassenchat“ heißt der Untertitel des Buches, das am Dienstag im Droemer-Verlag erschienen ist.

Die 42-jährige Pädagogin hält bundesweit Vorträge darüber, wie sich die Gewohnheiten der Schüler in den sozialen Netzwerken verändert haben. „Ich beobachte eine zunehmende Verrohung, wie miteinander umgegangen wird“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. In ihrem Buch beschreibt Müller exemplarische, anonymisierte Vorfälle aus ihrer Schule. Darunter ist der Fall einer 14-Jährigen, die heimlich von ihrem Freund während eines Videocalls bei erotischen Handlungen gefilmt wird. Am nächsten Tag veröffentlicht er das Video im Internet. In einem anderen Beispiel berichtet die Autorin von einer Zwölfjährigen, die während des Unterrichts mit einem erwachsenen Mann chattet, der ihr „perverse, pornografische Gedanken“ schreibt. Dabei sei es einer Gruppe von Mädchen um die Challenge gegangen, wer als erste ein Foto von einem Penis geschickt bekomme.

Müller: Bisherige Medienerziehung hat versagt

„Wenn man so was hört, ist man erst mal hilflos“, sagt Müller. Was sie erlebe, gelte ihrer Erfahrung nach auch für andere Schulen. Ihrer Ansicht nach haben die bisherigen Maßnahmen der Medienerziehung versagt. „Wir müssen den Kindern und Jugendliche eine ethische Orientierung geben auf dem Weg zur eigenen Medienmündigkeit“, betont sie. Gefragt seien dabei Eltern, Lehrer und die Politik.

Mit ihrem Buch will sie den Verantwortlichen bewusst machen, was bereits Neunjährige im Internet sehen. „Von vielen Eltern wird die Gefahr völlig ausgeblendet“, sagt sie. Eltern müssten verstehen, was ihre Kinder im Internet machten. Dabei sei es zum Beispiel wichtig, selbst mal ein Onlinespiel zu spielen, für das sich der Nachwuchs begeistert. „Für Eltern ist es klar, dass sie keine Fremden ins Kinderzimmer lassen würden. Aber in Bezug auf Online-Spiele, in denen über Chatfunktionen auch Übergriffe durch Fremde stattfinden können, ist das Gefahrenbewusstsein kaum vorhanden“, sagt Müller.