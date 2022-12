Wilfried Kleine feiert 90. Geburtstag: Leidenschaft für Jagd, Hunde und Schützenwesen

Von: Dierk Rohdenburg

Wilfried Kleine mit seinem Rauhaardackel „Max“. © dr

Wildeshausen – Mit Wilfried Kleine feiert heute ein waschechter Wildeshauser seinen 90. Geburtstag.

Doch während viele Männer in seinem Alter Mitglieder der Schützengilde sind, ist der Schützenverein Lüerte-Holzhausen die Heimat des passionierten Jägers und Hundezüchters.

Kleine wurde am 12. Dezember 1932 in Wildeshausen geboren und wuchs zunächst an der Westerstraße und dann an der Sögestraße auf. Später erhielt die Familie von den Nationalsozialisten ein 5 000 Quadratmeter großes Selbstversorgergrundstück am Kornweg. „Dort hatten wir einen Schweine- und einen Ziegenstall, eine Räucherkammer sowie das Land zum Anbau von eigenen Lebensmitteln“, berichtet Kleine. Im Jahr 1939 sei der Vater zum Krieg eingezogen worden. Später wurde er als vermisst gemeldet sowie dann für tot erklärt.

Zusammen mit der neun Jahre jüngeren Schwester und der Mutter lebte Kleine in dem Haus am Kornweg, bis er sich auf einem Nachbargrundstück ein eigenes Haus baute, um dort mit seiner Frau Waltraud zu leben. Diese hatte er kennengelernt, als er bei Notschlachter Meier am Windmühlenweg Futter für seinen Hund holte. Die junge Magd, die aus Kleinensiel kam, war bei dem Schlachter als Haushaltshilfe beschäftigt. Kleine hatte sie zum Markt und zum Tanzen in der Stadt eingeladen und ihre Zuneigung gewonnen.

Schießen ist das große Hobby

Im Jahr 1958 läuteten die Hochzeitsglocken in der Alexanderkirche. Das Ehepaar bekam zwei Kinder. Der Sohn ist bereits im Alter von 58 Jahren gestorben, Tochter Jutta kümmert sich hingegen regelmäßig um ihren Vater, der seit dem Tod seiner Frau vor drei Jahren alleine, aber weitgehend selbstständig in seinem Haus lebt.

Das große Hobby der Kleines war das Schießen. Beide waren in Lüerte-Holzhausen aktiv. Dort wurde Wilfried Kleine 1985 Schützenkönig und ein Jahr darauf Bundesschützenkönig auf dem Fest in Bühren.

Zwei weitere große Leidenschaften prägen das Leben des Jubilars. Er ist seit vielen Jahren in der Deutsch-Drahthaar-Zucht aktiv gewesen und war im Verband als Züchter sowie Prüfer tätig. Noch heute fährt er dann und wann mit dem eigenen Auto zu Prüfungen nach Bremen, um zuzuschauen. Rauhaardackel „Max“ ist sein ständiger Begleiter.

Die zweite Leidenschaft ist die Jagd im Hegering Wildeshausen und in anderen Ländern. Wenn er an seine Reisen nach Namibia zusammen mit dem Jagdgenossen Conrad Kramer denkt, wird Wilfried Kleine richtig wehmütig. Dort würde er gerne noch einmal hinfliegen. Das Alter, die Entfernung und die geschädigten Knie hindern ihn jedoch daran.

An seinem Geburtstag werden Vertreter des Hundezuchtvereins ebenso wie des Schützenvereins und des Hegeringes zu Besuch kommen. Auch der Pastor und der Bürgermeister haben ihr Kommen zugesagt. Am Wochenende soll dann mit der Familie im „Wildeshauser Hof“ gefeiert werden. Zu Gast sind dabei die Jagdhornbläser des Hegeringes, die das Festessen zünftig mit ihren Klängen einleiten wollen.