Wildeshauser baut Unfall ohne Führerschein, Zulassung und mit falschen Kennzeichen

Von: Dierk Rohdenburg

Einiges zu tun für die Polizei im Landkreis Oldenburg. © dpa

Wildeshausen – Wegen gleich drei Verstößen fiel ein 32-jähriger Wildeshauser am Freitag gegen 20.15 Uhr der Polizei auf, nachdem er einen Unfall verursacht hatte.

Der Mann missachtete mit seinem Renault an der Harpstedter Straße/Prinzessinnenweg die Vorfahrt einer 21-jährigen Autofahrerin aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Wildeshauser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und dass der Renault über keine amtliche Zulassung verfügte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass an dem Renault entsiegelte Kennzeichenschilder angebracht waren, die nicht zu dem Renault gehörten. Somit wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Meldungen:

Am Samstag gegen 11.15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Ford die Hauptstraße in Dötlingen aus Richtung Wildeshausen kommend. In Höhe einer kurz vor dem Ortseingang Neerstedt befindlichen Bushaltestelle kam dem Wildeshauser ein Auto entgegen, das einen vor seinem Fahrzeug haltenden Bus überholte. Es kam zum Zusammenstoß an den Außenspiegeln der beiden genannten Auto. Der entgegenkommende Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtenden Auto sowie dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in ein Zweifamilienhaus an der Oldenburger Straße in Wardenburg ein, nachdem sie sich durch das Aufhebeln einer Balkontür im Obergeschoss Zutritt zum Haus verschafft hatten. Auf der Suche nach Diebesgut wurden die Räume durchwühlt. Schließlich wurde aus einer Geldkassette ein Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Das betroffene Haus befindet sich auf dem Teilstück der Oldenburger Straße zwischen der Litteler Straße und dem Rathaus/Ortskern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.