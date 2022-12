Wildeshauserin fährt mit 3,55 Promille Auto

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Eine völlig betrunkene Frau zog die Polizei in Wildeshausen aus dem Verkehr. © Maximilian Koch/imago/Symbolbild

Wildeshausen – Die Polizei hat in Wildeshausen in den Mittagsstunden eine völlig betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten den Ordnungshütern am Donnerstag gegen 12.45 Uhr eine offensichtlich alkoholisierte Person gemeldet. Die 61-jährige Wildeshauserin befuhr mit einem Kleinwagen die Harpstedter Straße, touchierte dabei ein Verkehrsschild und geriet mehrfach in den Gegenverkehr.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests war der Frau am Kontrollort nicht möglich. Erst in der Dienststelle schaffte sie es, das Messgerät zu bedienen. Das Ergebnis zeigte einen Wert von 3,55 Promille an. Gegen die 61-Jährige wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Ein Arzt musste eine Blutprobe entnehmen. Anschließend wurde die Frau in die Obhut von Angehörigen gegeben.