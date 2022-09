Wildeshauser zu betrunken, um Fahrrad zu fahren

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Zwei stark betrunkene Fahrer zog die Polizei aus dem Verkehr. © dpa

Wildeshausen – Zu betrunken, um noch Fahrrad fahren zu können, war am Sonntag gegen 21.10 Uhr ein 64-jähriger Wildeshauser.

Der Mann befuhr die Glaner Straße von der Ahlhorner Straße in Richtung Nordring. In Höhe der Abfahrt zum Krandelstadion kam er auf der Fahrbahn zu Fall, blieb aber unverletzt. Ein von der Polizei vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.

Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

Weitere Meldungen:

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee schwere Verletzungen zugezogen.

Der 59-jährige Bremer befuhr mit einer Suzuki die Bergedorfer Landstraße in Richtung Steinkimmen. An der Einmündung zur Kimmer Landstraße kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, geriet in ein angrenzendes Maisfeld und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An seinem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von 3.000 Euro.

25-jähriger Autofahrer konnte kaum noch stehen

Ein stark alkoholisierter Autofahrer wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Ahlhorn von der Polizei kontrolliert. Die Beamten wurden auf den Audi auf der Vechtaer Straße aufmerksam, weil dieser in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die gefahrene Geschwindigkeit variierte stark. Während der Fahrt wurde zudem das Abblendlicht ein- und ausgeschaltet.

Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Diepholz nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Beim Aussteigen aus dem Auto mussten sie den Mann stützen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobe musste entnommen werden.