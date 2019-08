Wildeshauser Wohngebiet wächst

Wildeshausen – Auch bei Hitze schreiten die Arbeiten in Wildeshausens neuestem und wohl bald auch größtem Stadtteil weiter voran. Die Rede ist von der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM), die die Gebiete „Beim Grauen Immenthun“ und „Vor Bargloy“ umfasst. Derzeit werden einige Grundstücke nördlich des Bargloyer Weges bebaut. Manche Häuser sind bereits fertiggestellt, bei anderen stehen erst die Grundmauern.

Auf dem Investorengrundstück ist ein Reihenhauskomplex mit vier Einheiten im Entstehen. Zurzeit wird das Dach aufgebaut, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres vorgesehen. Über die Zahl und Art der weiteren Bebauung auf dem Grundstück sei noch nicht endgültig entschieden, so Investor Helmut Müller.

Schon bald kann die Bautägigkeit im südlichen Bereich des Bargloyer Weges einsetzen. Derzeit wird das Gebiet erschlossen, sodass die Vermarktung der Grundstücke am Ende des Jahres möglich sein dürfte. Der Quadratmeterpreis für das Bauland liegt bei 150 Euro. Obwohl das etwa dem Doppelten entspricht, was vor rund zwölf Jahren für Grundstücke im „Grauen Immenthun“ (72 Euro) verlangt wurde, rechnet die Stadt auch diesmal mit vielen Bewerbern, weil Bauplätze rar sind.

Ganz allmählich erfolgt so längs des Bargloyer Weges und der Visbeker Straße der Lückenschluss zum Stadtgebiet und den großen Einkaufsmärkten am Westring. Die letzte Verbindung soll jedoch am Ende durch Gewerbegrundstücke erfolgen, die an das Gebiet am Westring anschließen.

Der Geltungsbereich der StEM umfasst rund 199 Hektar. Davon entfallen nach Angaben der Stadt 33,86 Hektar für allgemeine Wohngebiete, 1,93 Hektar auf Sondergebiete, 12,52 Hektar auf Mischgebiete, 42,26 Hektar für Gewerbegebiete, 17,32 Hektar für Verkehrsflächen sowie 18,26 Hektar für Grünflächen.

Die Maßnahme ist eine Reaktion darauf, dass sich Wildeshausen städtebaulich nur in westliche Richtung entwickeln kann. Die Stadtgrenzen und die Hunte mit ihren Überschwemmungsgebieten verhindern im Nordwesten im Osten und im Südosten eine Bebauung. Im Süden ist eine städtebauliche Entwicklung nicht möglich, da hier Naturschutzgebiete wie das Pestruper Gräberfeld und Wälder vorhanden sind. Perspektivisch könnte die Stadt eine Bauentwicklung auf dem Areal der Diakonie Himmelsthür vorantreiben. Über die Verwendung der Flächen soll erst im Entwicklungsprozess „Wildeshausen 2030“ entschieden werden. dr