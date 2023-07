Wildeshauser Wohnbaurichtlinie auf dem Prüfstand

Von: Dierk Rohdenburg

„Bargloyer Heide“ in Wildeshausen: Die Grundstücke werden nach der Wohnbaurichtlinie der Stadt vergeben. © dr

Die Wohnbaurichtlinie der Stadt Wildeshausen wird von Politikern und Bürgern kritisiert. Eine Überarbeitung ist denkbar.

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen versucht seit vielen Jahren – und seit dem Oktober 2021 in neuer Fassung – die Vergabe von Wohngrundstücken in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme mit einer überarbeiteten Richtlinie zu regeln. Die Bewerber für die Areale müssen persönliche Angaben machen, die nach einheitlichen Regeln mit Punkten gewürdigt werden. Die Bewerber, die die höchsten Punktzahlen erreichen, haben den ersten Zugriff auf Grundstücke.

Die Richtlinie war bereits vor der Verabschiedung kontrovers diskutiert worden – und wird es noch heute. Aus der Nachbarschaft im Gebiet vor Bargloy erreichte die Redaktion Kritik, dass neue Grundstücke oftmals mehrheitlich an Familien mit Migrationshintergrund gehen. Das zeige sich deutlich bei den aktuellen Bewohnern an der Straße.

Grüne/Linke sehen keinen Überarbeitungsbedarf

Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Zahlen sagen zudem nichts darüber aus, wie integriert die erfolgreichen Bewerber in der Wildeshauser Gesellschaft sind. Die Grünen/Linke sehen die Aussage, dass auch die vor wenigen Wochen vergebenen Grundstücke zu großen Teilen an aus anderen Ländern Zugezogene verkauft werden, sehr kritisch. „Das hauptsächlich von den Nachnamen abzuleiten, erachten wir als äußerst fragwürdig“, so Ratsfrau Majken Hjortskov. „Familien mit Migrationshintergrund, die im Übrigen in den meisten Fällen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, da es sich oft schon um die dritte oder vierte Generation mit Migrationshistorie handelt, haben das gleiche Recht auf den Erwerb eines Baugrundstückes wie jede andere deutsche Familie, die sich auf die Grundstücke bewirbt.“ Mit der Richtlinie sei eine herkunftsunabhängige und soziale Möglichkeit zur Verteilung der Grundstücke geschaffen worden.

SPD sehr kritisch

Die SPD-Fraktion hat hingegen zur aktuellen Regelung eine sehr kritische Haltung. „Es macht den Eindruck, dass wir mit jeder Vergaberichtlinie stets den aktuellen Entwicklungen am Wohnungsmarkt, in der Bevölkerungspolitik oder am Arbeitsmarkt hinterherhängen“, so Fraktionsvorsitzender Stephan Dieckmann. Er plädiert für eine Abschaffung der Richtlinie. Man könne ja die Bewerbungsbögen so lassen wie sie sind, müsse aber im Rat nicht mehr strikt nach der Liste entscheiden, sondern könne auch andere Kriterien gelten lassen.

CDU möchte Richtlinie überabeiten

Wolfgang Sasse (CDU) sieht ebenfalls Bedarf, die Richtlinie zu ändern. Die Zahl der Kinder oder der aktuelle Wohnort des Bewerbers dürften beispielsweise kein Kriterium sein, meint er. Zudem könne die Stadt über die freihändige Vergabe dafür sorgen, Menschen zu berücksichtigen, die beispielsweise in der Pflege, an Schulen, Kindergärten oder bei anderen heimischen Unternehmen arbeiten. Es müsse im Baugebiet ohnehin mehr Bebauung mit Mehrparteienhäusern geben, damit günstiger Wohnraum angeboten werden kann.

CDW hat schon einen Entwurf in Arbeit

„In der Tat bedarf die Vergaberichtlinie einer Überarbeitung“, meint Jens-Peter Hennken (CDW). „Bereits bei der Verabschiedung der Richtlinie in 2021 habe ich darauf hingewiesen, dass junge kinderlose Menschen, die nach Wildeshausen (zurück) kommen, um hier zu arbeiten, ein Haus zu bauen und eine Familie gründen zu wollen, aktuell benachteiligt werden.“ Es sei Tatsache, dass die Vergabe nicht entsprechend der Bevölkerungsstruktur erfolge. Die CDW-Fraktion diskutiere gerade einen Entwurf, durch den insbesondere in Wildeshausen geborene Bewerber, die nach ihrer Ausbildung zurück nach Hause kommen und dort eine Familie gründen wollen, bessere Chancen auf ein städtisches Baugrundstück erhalten als bisher.

Erschließung vor Bargloy. In diesem Bereich wurden schon einige Grundstücke verkauft. © dr

Vorschlag von der CDW

Auch die Fraktion „Pro Wildeshausen“ würde die Richtlinie gerne überarbeiten. Laut einem Vorschlag, den Günter Lübke und Bodo Bode unterbreitet haben, soll beispielsweise nicht mehr entscheidend sein, wie viele Kinder die Bewerber haben. Wer einen Angehörigen pflegt, soll Bewerbern mit Kindern gleichgestellt werden. Bewerber, die in Wildeshausen aufgewachsen sind und nach der Ausbildung wieder zurückkehren wollen, sollen wie in Wildeshausen Wohnende behandelt werden. Das gleiche soll für Bauwillige gelten, die seit einem Jahr in Wildeshausen arbeiten und noch nicht dort wohnen. Sie sollen behandelt werden wie Bewohner Wildeshausens.

UWG: Parallelgesellschaften verhindern

Matthias Kück (UWG) sieht dringenden Handlungsbedarf für neue Regelungen, weil schon bald weitere städtische Grundstücke vergeben werden sollen. „Wir müssen an der Richtlinie was ändern, um Parallelgesellschaften zu verhindern“, sagt er. Seiner Ansicht nach könne der Bewerberbogen als Richtschnur bleiben, doch die Frage nach Kindern sei nicht entscheidend. Vielleicht, so meint er, könne eine Vergabekommission mit Mitgliedern aus jeder Fraktion die Bewerbungen sichten und dann eine Empfehlung herausgeben. Wichtig sei es auch, dass ältere Menschen zum Zuge kommen könnten, die sich verkleinern wollen und an anderer Stelle größeren Wohnraum freigeben.

Auch die FDP- und die AfD- Fraktion im Stadtrat wurden per E-Mail angefragt, zur Vergaberichtlinie Stellung zu beziehen. Eine Antwort blieb bislang aus.