Wildeshauser wirft Böller und verursacht Knalltrauma bei einer Frau

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Eine Wildeshauserin wurde durch einen Silvesterböller geschädigt. © imago stock&people

Wildeshausen – Weil er einen Silvesterböller in die unmittelbare Nähe einer Frau geworfen hat, muss ein Wildeshauser laut einem Urteil des Amtsgerichts Wildeshausen von Mittwoch 600 Euro zahlen.

Damit wäre er noch gut weggekommen, denn der Strafbefehl, gegen den er Einspruch erhoben hatte, war auf 900 Euro ausgestellt. Der bereits mehrmals vorbestrafte Wildeshauser, der nach eigenen Angaben Schulden von rund einer halben Million Euro hat, akzeptierte das Urteil wegen fahrlässiger Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion jedoch nicht, sodass wohl vor dem Landgericht neu verhandelt werden muss.

Der Staatsanwalt warf dem 50-Jährigen vor, am 9. April 2022 kurz nach 11 Uhr im Bereich der Lilienthalstraße einen angezündeten Silvester-böller auf den Fußweg geworfen zu haben. Eine Frau, die sich in der Nähe befand, habe ein Knalltrauma erlitten, 15 Minuten kaum etwas hören können und auch später erhebliche Schmerzen gehabt.

Angeklagter bestreitet den Wurf

„Ich war es nicht“, entgegnete der Angeklagte, wusste dann aber, dass es sich um einen Klasse-B-Böller aus deutscher Produktion gehandelt hatte. „Der dürfte solche Hörschäden nicht verursachen“, war er sich sicher. Zudem habe er die Frau schon vorher öfter mit Watte in den Ohren gesehen, weshalb sie wohl vorgeschädigt gewesen sei.

Die konkrete Tat wollte der Mann nicht zugeben. Er hätte die Frau dann ja sehen müssen, erklärte er. Auf Nachfrage der Richterin berichtete er, dass er schon öfter an der Straße Böller aus seinem Transporter geworfen hatte.

Er wollte einen Kollegen ärgern

„Um einen Kollegen zu ärgern“, erzählte er. Er sei dort vorgefahren, habe das Fenster heruntergekurbelt, den Böller gezündet und in den Vorgarten geworfen. Anschließend habe er den Wagen geparkt und sei zu dem Kollegen gelaufen, um mit ihm Kaffee zu trinken. Eine Frau habe er zu keinem Zeitpunkt gesehen.

Das beschrieb das 65-jährige Opfer anders. Sie habe einkaufen gehen wollen, erzählte die Frau. An der Kreuzung habe sie links einen kleinen weißen Transporter gesehen. Durch die offene Tür sei etwas geworfen worden, dann habe es eine starke Explosion gegeben. „Ich habe nichts mehr gehört und hatte Ohrenschmerzen“, klagte die Frau. Als sie zurückgekehrt sei, habe der Transporter in der Nähe geparkt. Ihre Tochter habe die Reste des Böllers aufgelesen, sie selbst sei zu einem Arzt nach Oldenburg gebracht worden, der ein Knalltrauma und einen beidseitigen Hörsturz feststellte. „Eine Woche war es sehr schlimm“, so die Zeugin. Sie habe Kortison bekommen.

„Sie haben in meine Richtung geworfen“

„Ich habe Sie nicht gesehen“, verteidigte sich der Angeklagte. „Das haben Sie. Sie haben in meine Richtung geworfen“, entgegnete die Frau.

Der Staatsanwalt verwies auf zehn Eintragungen ins Bundeszentralregister unter anderem wegen Raubes, Diebstahls, Körperverletzung, Unterschlagung und Betruges. „Der Angeklagte lernt nicht dazu und hat sich auch nicht entschuldigt“, sagte er und beantragte eine Geldstrafe von 500 Euro.

Die Richterin glaubte ebenfalls dem Opfer und verhängte eine Strafe von 600 Euro. Sie gestand dem Verurteilten zu, dass er die Frau möglicherweise tatsächlich nicht gesehen hatte. „Sonst wäre es Vorsatz gewesen“, erklärte sie.