Wildeshauser Unternehmer Rolf Hilchner kauft Ensemble: Neues Leben in der alten Lohgerberei

Von: Dierk Rohdenburg

Die Gebäude der Lohgerberei an der Huntestraße: So skizziert Architekt Stephan Damke seine Vorstellungen von den Fronten. © Damke

Wildeshausen – Das seit Jahrzehnten brachliegende Ensemble der Lohgerberei an der Huntestraße 34-38 in Wildeshausen soll zu neuem Leben erweckt und zu einem besonders attraktiven Standort in der Kreisstadt umgestaltet werden.

Das ist der Plan des Wildeshauser Unternehmers Rolf Hilchner zusammen mit dem Architekten Stephan Damke und dessen Bruder, dem Landschaftsarchitekten Thomas Damke, sowie weiteren Partnern.

Am Freitagnachmittag wurde von den bisherigen Besitzern Ernst-Dieter Frost und Siegbert Schmidt sowie dem Inhaber der neu gegründeten Firma „DIE GERBEREI“, Rolf Hilchner, der Notarvertrag unterzeichnet. Wenn das Geld überwiesen und der neue Besitzer ins Grundbuch eingetragen sind, soll es mit den Planungen und der Sanierung des Häuserensembles an der Huntestraße zügig losgehen.

Die Gebäude auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal beheimaten die alte Lohgerberei Benecke, ein Industriedenkmal, das weitgehend in dem Zustand ist wie zur Schließung im Jahr 1970. Bis vor wenigen Jahren sah dort alles so aus, als hätte der letzte Handwerker gerade eben die Werkbank verlassen. Mittlerweile hat die Stadt die erhaltenswerten Gegenstände gesichert, da für das Gebäude eine Abrissgenehmigung aus dem Jahr 2017 vorliegt.

Gebäude werden erhalten und erneuert

Daran verschwendet Hilchner aber keinen Gedanken. „Ich möchte die Gebäude in ihren gestalterischen Elementen erhalten und erneuern“, sagt er. Ziele seien die Sanierung und nach Möglichkeit ein Durchgang von der Huntestraße zum Gildeplatz. Dem 66-jährigen Unternehmer schwebt vor, eine Art „Böttcherstraße“ wie in Bremen für Wildeshausen zu schaffen. Dafür möchte er Ensemble- oder Denkmalschutz beantragen.

Blick vom Gildeplatz: Dort könnte ein gastronomisches Angebot geschaffen werden. © Damke

Die Lohgerberei gehört nach Einschätzung des Bürger- und Geschichtsvereins zu den schützenswerten historischen Gebäuden in der Stadt, steht aber nicht unter Denkmalschutz und ist in den vergangenen Jahren zusehends verfallen. Der 1922 geborene Besitzer Bernhard Benecke aus Wildeshausen war am 6. Januar 2017 gestorben. Zunächst gehörten die Immobilien einer Erbengemeinschaft, dann kauften Schmidt und Frost das Ensemble.

Investor ist offen für neue Ideen

Was konkret in den Gebäuden entstehen soll, muss noch geklärt werden. Hilchner schwebt vor, einen für die Öffentlichkeit von nah und fern attraktiven Ort zu gestalten. Er möchte zusammen mit seiner Lebensgefährtin und diplomierten Freizeitwissenschaftlerin Petra Sechting erreichen, dass sich ein Team der Universität Bremen mit der Frage beschäftigt, welche Nutzung denkbar wäre. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass es dort Gastronomie geben wird. In einer Skizze von Stephan Damke findet sich beispielsweise ein Gartencafé.

„Der Außenbereich muss zunächst komplett freigeschnitten werden“, sagt Hilchner. Zudem müsste schon bald ein Zimmereiunternehmen dringende Erhaltungsreparaturen vornehmen.

Die konkreten Umbauarbeiten plant der Wildeshauser dann im Jahr 2024. Eine Idee ist es, jungen Unternehmerinitiativen mit guten Ideen kostenlos Räume und Infrastruktur für die Startzeit zu überlassen, damit sich diese entwickeln können. Aber auch innovative Geschäfte kann sich Hilchner gut in den Gebäuden vorstellen. „Mir ist der Austausch zwischen den Beteiligten wichtig“, nennt er ein wichtiges Ziel und würde sich freuen, wenn aus der Bevölkerung Ideen kommen. Wer möchte, kann sich dazu gerne per E-Mail an unsere Redaktion (redaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de) wenden oder auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Zudem ist geplant, Anfang des nächsten Jahres im LiLi-Servicekino einen alten Film über die Lohgerberei zu zeigen. „Ich werde dann unsere ersten Ideen vorstellen“, so Hilchner.

Perspektive Innenhof: Dort sollen Tische und Schirme stehen. Rechts zu sehen ist der derzeitige Zustand. © Damke