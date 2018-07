Wildeshauser tritt Bekanntem die Tür ein und bedroht danach Polizisten

38-Jähriger hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut

Wildeshausen - Gar nicht besinnlich ging es am 25. Dezember vergangenen Jahres vor der Tür eines Hauses an der Harpstedter Straße in Wildeshausen zu. Dort trat ein betrunkener 38-Jähriger aus der Kreisstadt einem Bekannten um 11.45 Uhr die Tür ein und verprügelte ihn. Als er später in Polizeigewahrsam war, drohte er einen Beamten, er würde ihn umbringen. Zudem betitelte er ihn als „Wichser“ und zeigte ihm den Mittelfinger.