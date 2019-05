Wildeshauser Stadtmarketingbeauftragte stellt UZW vor

Wildeshausen vernetzt sich mit seinem geplanten Urgeschichtlichen Zentrum (UZW) im Rahmen der europäischen Straße der Megalithkultur. Die Einrichtung in der ehemaligen Feuerwache soll schließlich weit über die Landesgrenzen hinausstrahlen und Besucher anlocken.

Wildeshausen - In der vergangenen Woche war die Wildeshauser Stadtmarketingbeauftragte Daniela Baron zur Mitgliederversammlung der europäischen Straße der Megalithkultur in das südschwedische Landskrona gereist, um das UZW vorzustellen. „Die europäische Straße der Megalithkultur ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen und Verbänden vor allem westeuropäischer Länder“, so Baron. „Sie reicht von Spanien über Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark bis nach Schweden und weist auf bedeutende Megalithfundstätten hin, also die ältesten Denkmäler Europas.“

In verschiedenen Vorträgen wurden laut Baron auch neue, mit dem Thema Urgeschichte verbundene archäologischen Verfahren und Einrichtungen vorgestellt. „Die Wildeshauser Präsentation des geplanten Informationszentrums für die Megalithkultur fand bei den Teilnehmern großes Interesse“, teilt die Stadtmarketingbeauftragte mit. „Ich glaube, es ist mir gelungen, Wildeshausen im europäischen Kontext bekannter zu machen, und ich habe wichtige Partner für Kooperationen getroffen“, zieht sie eine positive Bilanz. „Das internationale Flair dieser Veranstaltung ist großartig und zeigt deutlich, welche Vorteile der Zusammenhalt in Europa hat.“