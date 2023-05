1. Wildeshauser Stadtlauf: 605 Läufer drehen ihre Runden

Von: Holger Rinne

Teilen

Start zur 7,5 Kilometer-Distanz: Auch Bürgermeister Jens Kuraschinski (3.v.l.) drehte zwei Runden durch die Kreisstadt. © Rinne

Wildeshausen – Der 1. Wildeshauser Stadtlauf war ein voller Erfolg. 605 Läufer aller Altersgruppen gingen am Sonnabend in vier Gruppen vor dem historischen Wildeshauser Rathaus an den Start.

„Bei 350 Teilnehmern wäre ich schon sehr zufrieden gewesen“, freute sich am Nachmittag Marcell Görke, der die Veranstaltung bereits für das Jahr 2020 geplant hatte, aber seinerzeit wegen Corona absagen musste.

Doch nicht nur die Anzahl der Sportler, die Organisation und das herrliche Frühlingswetter machten den Samstag zu einem perfekten Wildeshauser Lauftag. Mehrere Hundert Zuschauer säumten die Hunte- und Westerstraße, um die Akteure anzufeuern. „Was für eine tolle Veranstaltung“, hieß es am Rande der Strecke von einer Besucherin, die eigentlich zufällig in der Wildeshauser Innenstadt verweilte.

Die Läufer konnten sich zwischen 3,5, 7 oder 10,5-Kilometer-Distanzen entscheiden. Fünf Läufer konnten sich jeweils zu einem Team zusammenschließen und somit zusätzlich in die Teamwertung kommen. Insgesamt wurden Preise im Wert von 4 000 Euro ausgeschüttet, so Görke.

Moderator Günter König-Kruse und Organisator Marcell Görke (r.) © Rinne

Mehrere Betriebe wie die Deutsche Post, Firma Grashorn, Maschinenbau Schade, Schütte&Co., Sanitas, die Volksbank und selbstverständlich Görkes „Auszeit“ waren ebenso vertreten wie der VfL Wittekind und der TuS Syke. Private Teams, teilweise mit frisch beflockten Trikots, hießen beispielsweise „SchnAckentempo“, „kein Bier vor vier“ oder „Polnische Adler“, die über die Distanz von 3,5 Kilometern zum Sieg flogen. Die „polnischen Adler“ hatten aber keineswegs die weiteste Anreise. Pawel Skrodzki, Tomasz Lipski, Barbara und Mariusz Drozdzowski stammen zwar aus Polen, wohnen aber in Wildeshausen. Die weiteste Anreise hatte wohl Egbert Geertsma aus Groningen. „Der Lauf hat mir sehr gut gefallen, schöne Strecke, bisschen hügelig. Wildeshausen ist eine sehr schöne Kleinstadt“, zeigte sich der Niederländer nach dem Lauf begeistert. Bodo Riethmüller aus Wildeshausen war der älteste Teilnehmer, der mit respektablen 82 Jahren die 10,5-Kilometer-Strecke bewältigte.

Start um 15 Uhr mit den Kindern und Jugendlichen

Um Punkt 15 Uhr starteten die Kinder und Jugendlichen zu ihrer Runde. „Ich habe mich riesig gefreut, dass Woldemar Schilberg so viele Schüler seiner Schule in Harpstedt motivieren konnte“, lobte Görke den Lehrer.

Von den Wildeshauser Schulen beteiligte sich nur die St.-Peter-Schule mit vier Teams, wovon das Team 1 die Mannschaftswertung in der Altersklasse gewann. „Familie Riesmeier lädt die gesamte Schulklasse des Siegerteams zu sich in den Wild- und Freizeitpark nach Ostrittrum ein. Die Kinder hatten so viel Spaß. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Schulen mitmachen“, betonte Görke. Immerhin bewältigten fünf Beschäftigte der Privatschule Gut Spasche die 10,5 Kilometer-Distanz.

Nachdem Bürgermeister Jens Kuraschinski das Startsignal zum zweiten Lauf über 3,5 Kilometer gegeben hatte, war er beim dritten Lauf über sieben Kilometer selbst mit von der Partie. „Bis vor einem Jahr bin ich zwei- bis dreimal pro Woche gelaufen“, berichtete der Verwaltungschef vor dem Start.

Günter König-Kruse moderierte die Veranstaltung

Der ehemalige Polizeidirektor Günter König-Kruse, der den Wildeshausern noch als Leiter des Kommissariats bestens bekannt sein dürfte, moderierte das Geschehen souverän.

Das Orga-Team mit Marcell Görke, Katharina Furche und Sören Dahms legte eine perfekte Organisation hin. Von der Anmeldung über die Streckenfestlegung und -absicherung, die Getränkeversorgung der Läufer bis hin zum Begleitprogramm war alles bestens vorbereitet. Das Orga-Team bekam laut Görke Unterstützung von 75 Helfern, unter anderem von der DLRG, den Maltesern, der Stadt, der Polizei sowie dem VfL Wittekind und dem Harpstedter Turnerbund. „DJ Jens“ sorgte vom Nachmittag bis 22 Uhr bei der „After-Run-Party“ für entsprechende Stimmung. „Ohne die vielen Helfer und Sponsoren wäre das nicht möglich gewesen. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die gleiche Unterstützung bekommen“, so Marcell Görke, der eine Wiederholung für sehr wahrscheinlich hält. Wildeshausen könnte davon nur profitieren, wenn der Wildeshauser Stadtlauf zu einem festen Sportevent in der Kreisstadt würde.

Die Ergebnisse:

3,5 Kilometer-Jugend-Schülerlauf

Weiblich: 1. Janika Hey, 2. Marie Lehmkuhl, 3. Milana Bilonoh.

Männlich: 1. Fabian Mattes Apke, 2. Piet Behne, 3. Sonasree Scherf.

Teamwertung: 1. St.-Peter-Schule 1, 2. Grundschule Harpstedt 1, 3. Grundschule Harpstedt 2.

3,5 Kilometer:

Weiblich: 1. Julia Prins, 2. Antje Stegemann. 3. Andrea Knuth.

Männlich: 1. Fynn Klinke, 2. Mark Schmitt, 3. Hendrik Bolte.

Teamwertung: 1. Polnische Adler 1, 2. VfL Wittekind 2. Damen Fußball 1, 3. VfL Wittekind 2. Damen Fußball 2.

7 Kilometer:

Weiblich: 1. Sarah Christin Lampe, 2. Daryna Bodnia, 3. Lena Janssen.

Männlich: 1. Frank Minge, 2. Marvin Beneke, 3. Florian Lutzweiler.

Teamwertung: 1. Deutsche Post ZSP Wildeshausen 1, 2. TuS Syke 1, 3. Grashorn 1.

10,5 Kilometer:

Weiblich: 1. Ariane Brems, 2. Anita Cordes, 3. Christiane Grüter.

Männlich: 1. Jan Nikulle, 2. Andreas Bröring, 3. Mathias Kasselmann.

Teamwertung: 1. SV Wildeshausen 1, 2. Volksbank Runner 1, 3. KMH & Friends 1.