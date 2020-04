Wildeshauser spenden für Tiere in Not

Spenden erwünscht: In mehreren Geschäften in Wildeshausen und Harpstedt stehen Boxen. Foto: dr

Wildeshausen – Wenn es dem Menschen nicht so gut geht, dann ist das auch für sein Haustier meist schlecht. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ist es für Bürger, die kein Einkommen haben, schwierig, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Unterstützung erhalten sie von der Wildeshauser Tafel, die ihre Waren mittlerweile donnerstags im ehemaligen Feuerwehrhaus ausgibt. Für Tierhalter gibt es zudem die Tiertafel der Tierschutzgruppe Oldenburg Land. Diese ist zweimal im Monat geöffnet.

Am kommenden Sonnabend von 11 bis 13 Uhr werden am Grünen Weg in Wildeshausen Futter und Zubehör für bedürftige Tierfreunde ausgegeben. „Die Leute warten in diesen Zeiten mit größerem Abstand. Aber sie bekommen, was sie benötigen, auf einen Tisch vor den Eingang gestellt“, berichtet Pressesprecherin Edith Kaminski. Die Vereinsvorsitzende Anne Grafe-Weibrecht freut sich, dass die Wildeshauser weiterhin spendierfreudig sind. „Die Boxen sind regelmäßig gut gefüllt“, erzählt sie am Mittwoch. Behälter stehen im E-Center und beim Futterhaus am Westring, bei Fressnapf an der Bargloyer Straße sowie bei Inkoop in Harpstedt. Zudem können Spenden auch zu den Öffnungszeiten der Tafel abgegeben werden.

„Die Tierschutzgruppe Oldenburg Land möchte, dass Haustiere trotz schwieriger finanzieller Lage ihrer Halter bei diesen bleiben können und nicht ins Tierheim abgegeben werden müssen oder gar ausgesetzt werden“, heißt es auf der Homepage. Tiere seien in der Not oft der letzte soziale Kontakt und gerade für ältere Menschen der einzige Grund, Verantwortung zu übernehmen und noch vor die Tür zu gehen. „Ein Tier ist oft Schutz vor sozialer Vereinsamung, der beste Freund sowie der einzige Ansprechpartner. Um diese Beziehung zu erhalten, helfen wir“, so die Tierschützer. Im Rahmen der Öffnungszeiten steht das ehrenamtliche Team neben der Futter- und Zubehörabgabe auch beratend zur Seite. Allerdings während der Coronakrise nur eingeschränkt und mit Mundschutz.

Hilfe bekommt, wer Geringverdiener oder obdachlos ist, eine geringe Rente oder Hartz IV bezieht und seinen gültigen Bescheid sowie den Erstbescheid vorlegen kann. Zudem muss ein Nachweis über das Haustier (Kaufvertrag, Hundesteuerbescheid, Versicherungsnachweis, Impfausweis oder Bescheinigung durch den Tierarzt) vorliegen. Die Menge der Futterausgabe richtet sich nach dem Spendenaufkommen. Es werden nur drei Tiere pro Haushalt unterstützt.

„In besonderen Fällen bringen Ehrenamtliche unseres Vereins Waren auch zu den Bedürftigen“, berichtet Grafe-Weibrecht. „Beispielsweise, wenn die Kunden das Haus nicht mehr verlassen dürfen.“

Derzeit freut sich Kaminski, dass zumindest die Lage bei den Fundtieren relativ ruhig ist. „Wenn sich jemand meldet, biete ich technische Unterstützung an“, betont sie. So könne sie beispielsweise Lebendfallen herausgeben. Kaminski macht deutlich, dass durch Tiere keine Ansteckungsgefahr mit Corona ausgeht. „Bislang wird davon ausgegangen, dass Hunde oder Katzen keine Rolle für die Verbreitung von Sars-CoV-2 unter den Menschen spielen“, heißt es auch vom Deutschen Tierschutzbund. „Das Einhalten grundsätzlicher Hygieneregeln wie Hände waschen sollte sowieso beachtet werden.“ Von daher, so betont Kaminski, gibt es auch keinen Grund, sein Tier wegen Corona abgeben zu wollen.

Derzeit hat der Verein keine Katzen zu vermitteln. „Wir konnten sie alle im vergangenen Jahr in gute Hände geben“, berichtet Kaminski. Zeitweise habe es im vergangenen Jahr sehr viele Tiere zu vermitteln gegeben. Unter anderem auch „Luzie“. Das Schicksal der Katze hatte Mitte April viele Menschen in Wildeshausen beschäftigt. Wie berichtet, war einer Anwohnerin die trächtige Katze am Ginsterweg aufgefallen. Weil sich niemand verantwortlich gefühlt hatte, hatte die Tierschutzgruppe am Ginsterweg eine Lebendfalle aufgestellt. Am nächsten Tag befand sich die Katze darin und konnte zum Tierarzt gebracht werden. Die Diagnose war eindeutig: „Luzi“ war tragend und total verwurmt. Schließlich bekam das Tier sechs Junge. „Die sind alle untergebracht, und auch Luzie lebt jetzt in Wildeshausen bei lieben Besitzern“, berichtet Kaminski.