Wildeshauser Solarmobil rast zum Bundessieg

Erfolgreiche Gymnasiasten beim Finale in Bremen / Jetzt geht es zum Cup nach Oldenburg

+ Das Wildeshauser „SolarCup-Team“: Noah Harnisch, Thomas Mackert, Luis Mücke, Jaden Henkel, Laurenz Haupt und Maria Thanh Mai Pham (v.l.). Foto: Gymnasium

Wildeshausen – Das Wildeshauser Gymnasiums-Team „Nireden“ mit Laurenz Haupt, Nick Wohlgethan und Jaden Henkel hat am Wochenende in der Ultraleichtklasse A den ersten Platz beim Bundesfinale des Schülerwettbewerbs „SolarMobil Deutschland“ in Bremen errungen. „Ein toller Erfolg“, freute sich der Leiter der Solarfahrzeug-AG, Ulli Seeger.