Wildeshauser bei missglücktem Überholvorgang schwer verletzt

Goldenstedt - Ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Wildeshausen hat am Montag gegen 4.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Ligusterweg in der Gemeinde Goldenstedt schwere Verletzungen erlitten.

Laut Polizeibericht hatte er ein anderes Auto nach einem Bahnübergang trotz einer durchgezogenen Mittellinie und in einem unübersichtlichen Kurvenbereich überholt. Der junge Mann, der übrigens nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kam nach dem Überholvorgang von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Renault Mégane entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.