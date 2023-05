Schützengilde rüstet Armbrüste fürs Kinderschützenfest nach

Für mehr Sicherheit

Die Wildeshauser Schützengilde rüstet die Armbrüste der Jungs fürs Kinderschützenfest nach. Die Montage ist kostenlos und nächstes Jahr verpflichtend.

Wildeshausen – Aus Sicherheitsgründen rüstet die Wildeshauser Schützengilde jetzt die Flitzebögen der Jungs fürs Kinderschützenfest am Samstag, 3. Juni, nach, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwar sind Jörg Kramer, Vorsitzender des Schießausschusses, keine Fälle bekannt, in denen sich Teilnehmer verletzt haben. Aber bei der Prüfung des Schießstandes sei der Gilde die Nachrüstung nahegelegt worden, sagte er. Andere Vereine würden das inzwischen auch tun.

Dafür wird links und rechts je eine Aluminiumschiene unter der Sehne an die Armbrust geschraubt. Beim Hantieren mit dem Flitzebogen würden die Kinder so merken, wann ihre Finger zu hoch sind und von der nach vorne schnellenden Sehne verletzt werden könnten.

Schienen werden am 2. und 3. Juni angebaut

Diese Schienen können sehr schnell angebaut werden. Sie werden einfach angeschraubt. Mitglieder der Schützengilde sind am Freitag, 2. Juni, also einen Tag vorm Kinderschützenfest, von 15 bis 17 Uhr beim Schießstand im Krandel. Dorthin können die Jungs beziehungsweise deren Eltern die Armbrüste bringen, die dann umgebaut werden. Die Montage kann aber auch noch beim Übungsschießen am Tag des Kinderschützenfests erfolgen.

„Wir sind sicher, dass wir mit diesem Umbau der Flitzebögen nunmehr höchste Sicherheit für die Kinder garantieren können“, so Kramer. Ab dem kommenden Jahr werden die Regelung verpflichtend für alle Armbrüste gelten.