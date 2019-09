Wildeshauser Schützen holen sich Titel bei deutschen Meisterschaften

Extrem enge Entscheidungen bei den Herren

+ Die deutschen Meister bei den Herren: Gold: Eike Stöver, Bernd Kurmann und Gernot Nienkerk (Team in der Mitte von links), Silber: Burkhard Hackmann, Frank Schach und Thorsten Hapke (Team links von links). Foto: sva

Wildeshausen/München – Ein erfolgreiches Wochenende hatten die Wildeshauser Schützen bei den deutschen Meisterschaften in München. Die für den WTC Oldenburger Münsterland startenden Skeet-Junioren Arnd Brengelmann und Mark-Philipp Stöver errangen mit ihrem Mannschaftskollegen Christopher Honkomp aus Emstek den Titel in der Junioren-Mannschaftswertung und verwiesen die Teams aus Schale und Bad Salzuflen auf die nachfolgenden Plätze. Honkomp gewann mit 118 Scheiben und 56 im Finale die Goldmedaille der Junioren 1 (19 bis 20 Jahre), Stöver errang nach erfolgreichem Stechen mit 113 Treffern die Bronzemedaille der Junioren 2 (17 bis 18 Jahre) und Brengelmann belegte mit 117 Scheiben Platz 6 bei den Junioren 1. „Eine starke Leistung dieser jungen Truppe, die nach der letztjährigen Silbermedaille nun mehr wollte“, so Trainer Jürgen Hubbermann zufrieden. Die Mannschaft 2 belegte zudem mit dem Wildeshauser Tim-Mattes Wulf Rang 4.