Wildeshausen: Zehnjähriger Schüler stürzt und gerät unter Taxi

Wildeshausen – Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstaggegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall vor der St. Peter-Schule in Wildeshausen gestürzt und unter ein Taxi geraten.

Der Jungen wurde nach Polizeiangaben glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Unfallzeit befand sich ein 52-jähriger Wildeshauser mit einem Taxi auf der Bushaltespur vor der Schule. Nach dem Halten wollte er nach links auf die Heemstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem zehnjährigen Jungen aus Wildeshausen, der die Fahrbahn querte, um zur Schule zu gelangen. Der Junge stürzte und geriet unter das Taxi, wurde aber nicht überrollt. Er war ansprechbar und klagte über Schmerzen. Zur Beobachtung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sachschäden entstanden nicht. Auf der Heemstraße kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Wildeshausen:

3.000 Euro Schaden ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden. Der Verursacher entfernte sich. Laut Polizeibericht hatte eine Wildeshauserin ihren schwarzen SUV des Herstellers Suzuki um 11.50 Uhr auf einem Parkplatz eines Wohnblocks am Dahlienweg abgestellt. Als sie um 13.50 Uhr zum Auto zurückkehrte, waren erhebliche Schäden an der hinteren, linken Fahrzeugseite zu sehen. Wer Angaben zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses an der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen. Unbekannte Personen hebelten die Türen von insgesamt sieben Kellerräumen auf und entwendeten Werkzeug. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.