Wildeshauser Ratskeller soll vor Ostern wieder öffnen

Von: Dierk Rohdenburg

Freuen sich auf die Neueröffnung des Ratskellers: Jonas Huesmann und Roland Damme von der Firma Nordmann, Baudezernent Manfred Meyer, der neue Betreiber Frederik Klopotan, Bürgermeister Jens Kuraschinski und Michael Müller vom Stadtmarketing (v.l.). © Stadt

Frederik Klopotan ist neuer Pächter des Wildeshauser Ratskellers. Er will bereits vor Ostern öffnen.

Wildeshausen – Ein bisschen Südtirol, ein bisschen Norddeutschland und ganz viel Herzblut: Frederik Klopotan ist neuer Pächter des Wildeshauser Ratskellers. Er will nach Angaben der Wildeshauser Stadtverwaltung noch vor Ostern eröffnen. Klopotan folgt auf Robil Uyar, der Ende März ausgezogen und Frank Stauga, der im Herbst von seinem Vertrag zurückgetreten war, weil sich die Bauarbeiten länger als geplant hinzogen. Generalpächter ist die Firma Nordmann.

Der mehrmonatige Leerstand wurde unter anderem genutzt, um einen zweiten Rettungsweg anzulegen, sowie die Toiletten in dem historischen Gebäude zu erneuern. Jetzt stehen laut Mitteilung der Stadt nur noch letzte kleinere Innenausbauarbeiten an. Küche und Theke werden erneuert, bevor der gelernte Koch Klopotan Ende März/Anfang April zum ersten Mal seine Gäste bekochen kann.

Klopotan betrieb ein eigenes Fischrestaurant

Traditionelle Küche mit italienischen Klassikern, norddeutschen Spezialitäten und auch einigen vegetarischen und veganen Gerichten verspricht der gebürtige Kroate, der lange in Italien gelebt und dort auch vor 30 Jahren das Kochen erlernt hat.

In der Heimat seiner Frau Sabina, auf Sardinien, hatte er einige Jahre ein eigenes Fischrestaurant, bevor er als Küchenchef in die Dolomiten wechselte. Er liebt die Südtiroler Küche. Sie sei eine geniale Fusion aus italienischer und österreichischer Küche, sagt er.

Mehr als 15 Jahre arbeitete der 50-Jährige in Südtirol, bekochte unter anderem den italienischen Staatspräsidenten Carlo Azeglio Ciampi, aber auch die Bremer Gastronomen Beata und Fritz Rößler. Diese sollen so begeistert von ihm gewesen sein, dass sie ihm anboten, als Chefkoch an ihr neu eröffnetes Restaurant „Südtiroler Hütte“ am Bremer Hauptbahnhof zu wechseln, das sie zusammen mit ihrem Schwiegersohn, dem Ex-Werder-Spieler Nelson Valdez, betreiben.

Kontakt nach Wildeshausen über Stammkunden

„Es hat viel Spaß gemacht, dort zu kochen, aber nach mehr als sieben Jahren war es jetzt Zeit für einen Wechsel“, sagt Klopotan. Über Stammkunden kam der Kontakt zu Wildeshausen und zur Firma Nordmann zustande. „Ich habe mich gleich in diese schöne kleine Stadt verliebt, die mit ihrem historischen Stadtkern so anders aussieht als die meisten Orte hier“, verrät Klopotan, der mit seiner Frau und seinem 15-jährigen Sohn schon seit einigen Monaten in der Wittekindstadt wohnt.

Viele gute Restaurants gebe es hier, lobt der Neu-Wildeshauser. Er selbst möchte sehr gutes, ehrliches Handwerk bieten, das zum Beispiel auch selbst gemachte Knödel und Apfelstrudel umfasst. Qualität ist dem Kochprofi ganz wichtig. „Ich möchte bei regionalen Händlern einkaufen, denn nirgendwo sonst bekommt man so gute Ware“, betont er. Jeden Donnerstag, passend zum Wochenmarkt, plant er einen Bauernbrunch.

Generell werde sich mehr Leben als bisher draußen abspielen, kündigt Klopotan an. „Es soll deutlich mehr Außenplätze geben und im Sommer sogar eine Außentheke, an der dann Ols-Bier und weitere Getränke angeboten werden“, verrät Nordmann-Geschäftsführer Roland Damme.

Betriebsleiter kommt vom Gardasee

Geöffnet sein wird der Ratskeller voraussichtlich – bis auf montags – täglich mittags und abends und am Wochenende natürlich auch nachmittags. Das freut Bürgermeister Jens Kuraschinski, der sich davon eine Belebung des Marktplatzes verspricht. „Die genauen Öffnungszeiten müssen wir noch ausloten“, so Klopotan. Ohnehin müsse sich der Betrieb in den ersten Monaten erst einmal einspielen.

Sein Stammteam hat der neue Pächter schon zusammen. „Mein Betriebsleiter kommt vom Gardasee und ist Espressomeister“, macht er jetzt schon Appetit auf genüssliche Stunden. Sein Bedarf an Service- und Küchenkräften ist allerdings noch nicht gedeckt.