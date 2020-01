Wildeshauser Rathaus eingerüstet

Fugenarbeiten an der Westerstraße / Rücksicht auf Jubiläumsfeierlichkeiten

+ Neues Gerüst: An der Westerstraße werden bald die Fugen ausgeklopft. Foto: dr

Wildeshausen – Das Wildeshauser Rathaus ist seit Freitag an der Front zur Westerstraße bis zum Dach eingerüstet. Grund dafür sind weitere Sanierungsarbeiten an der Fassade. Nachdem die Mitarbeiter einer Fachfirma bereits über die Wintermonate in der Häusing zum Kaufhaus Schnittker die Fugen ausgeklopft und ausgefüllt hatten, geht es nun für alle deutlich sichtbar an den kompletten Bereich zwischen Schnittker und dem Marktplatz.