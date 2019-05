Wildeshauser picknicken auf der Westerstraße

Bürgerfrühstück am Pfingstmontag / Einnahmen werden für Stiftung verwendet

+ Gemeinsam frühstücken: Mit diesem Foto wirbt die Bürgerstiftung für die Teilnahme.

Wildeshausen – Schlemmen und dabei ein gutes Werk unterstützen. Das ist möglich mit der Teilnahme am ersten Wildeshauser Bürgerpicknick, das die Bürgerstiftung Wildeshauser Geest am Pfingstmontag, 10. Juni, ab 10 Uhr auf der Westerstraße organisiert. „Zweck dieser Veranstaltung ist es, den Wildeshauser Bürgern ein schönes Event zu organisieren, der in der öffentlichen Wahrnehmung unbekannten Bürgerstiftung Wildeshauser Geest wieder etwas mehr Leben einzuhauchen und mit den Erlösen der Veranstaltung gemeinnützige Zwecke zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung von Dieter Brüggmann, einem der Organisatoren. Sie wollen damit den Montag nach dem offiziellen Auftakt des Gildefestes deutlich aufwerten und den Frühstücksgästen die Chance geben, erst zu speisen und dann unter anderem am Familientag teilzunehmen. So plant die Wildeshauser Schützengilde von 15 bis 18 Uhr die Kinder-Papagoyenparty mit der Kinderrockband „Die Blindfische“ im Festzelt und ab 11 Uhr viel Musik auf dem Marktplatz.