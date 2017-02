Wildeshauser Mikroben fressen ohne Mozart

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Mozart hat nun sicherlich nichts mit Mikroben (Bakterien) oder Kläranlagen zu tun. Oder etwa doch? Die Antwort brachte die ARD-Ratesendung „Spiel für dein Land“ zutage.

Auf die Frage, wie es in einer Kläranlage im brandenburgischen Treuenbrietzen möglich ist, die Reinigung von Abwasser zu beschleunigen, lautete die richtige Antwort: „Es wird Mozart Musik gespielt, um die Mikroben zu motivieren, damit sie sich wohlfühlen.“ Mit diesem Thema haben wir den Betriebsleiter der Wildeshauser Kläranlage, Abwassermeister Matthias Schnieder konfrontiert, um seine Meinung dazu zu erfahren.

Allerdings kann er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er auch noch hört, dass in besagter Anlage durch diese Maßnahme jährlich 1.000 Kubikmeter weniger Klärschlamm anfallen und somit rund 10.000 Euro eingespart werden können. „Es gibt sicherlich Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht jeder versteht. Ich habe zwar schon gehört, dass Kühe mehr Milch geben sollen, wenn sie beim Melken Musik hören. Aber Mozart und Mikroben, das ist für mich zu abstrakt“, so Schnieder. Das setze schließlich voraus, dass diese Bakterien ein Seelenleben haben müssten, um von der Musik glücklich werden zu können.“

Er könne sich keinesfalls vorstellen, solch einen Probelauf zu unternehmen: „Wir reden hier von Einzellern, die das Abwasser reinigen. Sie sind so klein, dass sie unter einem normalen Mikroskop kaum zu erkennen sind. Ich nehme mir die Arroganz heraus, zu behaupten, dass Mozart den Mikroben rein gar nichts bringt.“

Bakterien als wichtige Helferlein

Was aber machen diese Bakterien nun genau in einem Klärwerk – auch ohne Mozart-Musik? Während eines Rundgangs auf dem Gelände erklärt Schnieder die ganze Sache leicht verständlich: „Täglich kommen bei Trockenwetter etwa 3,2 Millionen Liter Abwasser bei uns an. Das entspricht 115 Tankwagenladungen. Und diese 3.200 Kubikmeter gilt es, zu klären.“ An der Annahmestation zeigt der Abwassermeister zunächst, dass sich im Wasser sehr viel Unrat befindet: Neben Fäkalien, Papier und Binden immer wieder auch andere Feststoffe wie zum Beispiel Plastikreste: „Diese Stoffe werden zunächst mit einem Rechen automatisch entfernt und kommen in den Müll, ehe das Schmutzwasser in der Vorklärung landet.“

Schnieder appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürger: „Jeder sollte darauf verzichten, Feuchttücher durch die Toilette zu spülen. Diese Dinger gehören in den Müll und nicht ins Abwasser.“ Aufgrund ihrer Kunststoffbestandteile seien sie dermaßen stabil, dass sie zu einem echten Problem werden können: „Diese Tücher können der Tod für jede Pumpe sein.“

In der Vorklärung setzen sich die verbliebenen Feststoffe wie Fäkalien und Essensreste am Boden ab und gelangen in den Faulturm. „Das Wasser, das dabei bleibt, enthält natürlich noch sehr viel ungelösten Schmutz. Dieser ist für die Bakterien ein gefundenes Fressen“, erklärt Schnieder. In der nächsten Station – der Biologie – werden dann Sauerstoff und Bakterien zugeführt, die umgehend mit ihrer „Arbeit“ beginnen. „Die Mikroben fressen den Schmutz auf und vermehren sich in Windeseile. Die Zellteilung läuft in etwa im Stundenbereich ab. Der Schmutz wird in Bakterien umgewandelt, die schließlich zu Belebtschlamm werden.“

Nächste Station ist die Nachklärung. In diesen großen Becken setzt sich der Belebtschlamm am Boden ab und geht wieder in die Biologie zurück, wird dem Schmutzwasser zugeführt, wo der Kreislauf für die Mikroben von vorne beginnt. „Das gereinigte Wasser wird jetzt in die Hunte eingeleitet“, betont Schnieder. Die Bakterien seien eins zu eins so, wie sie auch in der Natur vorkommen: „Eben nur konzentrierter.“