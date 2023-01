Wildeshauser Mehrgenerationenhaus startet ab Februar an der Visbeker Straße

Von: Dierk Rohdenburg

Neues Mehrgenerationenhaus: Die Diakonie ist an die Visbeker Straße gezogen. © Foitl

Das neue Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen öffnet im Februar, das alte Mehrgenerationenhaus wird vom DRK-Ortsverband genutzt.

Wildeshausen – Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Wie die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-Land, Saskia Kamp, am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, kann das neue Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen bereits im Februar starten. Das Gebäude an der Visbeker Straße 6, in dem sich lange Zeit eine Arztpraxis befand, wurde komplett saniert und ist bezugsfertig.

Nach Angaben Kamps ist der Mietvertrag unterzeichnet, sodass nach der Abnahme durch das Bauordnungsamt schon bald die ersten Gruppen aktiv werden können. Es sei auch eine Mitarbeiterin gefunden worden, die im Februar mit ihrer Tätigkeit beginnt.

Wie berichtet, hatte das Deutsche Rote Kreuz die Trägerschaft für die Einrichtung an der Bahnhofstraße abgegeben. Die Diakonie hat diese jetzt übernommen. Sie erhält 40.000 Euro pro Jahr (bis 2028) vom Bund, 5.000 Euro vom Land sowie jeweils 5.000 Euro vom Landkreis Oldenburg und von der Stadt Wildeshausen. Für die Mietkosten der Immobilie stellen Stadt und Landkreis jeweils bis zu 10.000 Euro als Mietkostenzuschuss bereit.

Ehemaliges Mehrgenerationenhaus wird vom Ortsverband genutzt

Das frühere Mehrgenerationenhaus an der Bahnhofstraße in Wildeshausen soll zukünftig für Aktivitäten des Kreis- und des Ortsverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) genutzt werden. Das teilte Kreisgeschäftsführerin Grazina Urmonas auf Nachfrage mit. Es sei nicht daran gedacht, die Immobilie zu verkaufen. Sie solle vielmehr in diesen Tagen renoviert werden.

Neue Nutzung: Das DRK-Haus an der Bahnhofstraße. © Foitl

DRK-Ortsverbandsvorsitzender Michael Haake zeigte sich erfreut darüber, dass in dem Gebäude ein beheiztes Büro eingerichtet werden konnte. Das sei deutlich besser als in der DRK-Halle am Wildeshauser Bahnhof, erklärte er. Zudem biete sich für den Ortsverband nun die Möglichkeit, einen Ausbildungsraum herzurichten, in dem unter anderem Erste Hilfe-Seminare angeboten werden können.

Am Dienstag wurde weiteres Mobilar aus dem DRK-Haus abtransportiert. „Vieles kann nicht mehr von uns genutzt werden. Deshalb spenden wir gut erhaltene Möbel und Spielzeug an die Diakonie als neuen Träger des Mehrgenerationenhauses. Wir freuen uns, dass das Inventar weiterhin von engagierten Menschen genutzt werden kann“, erklärte Urmonas.