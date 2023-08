Wildeshauser Klärwerk soll ab 2024 den Schlamm eigenständig entwässern

Von: Dierk Rohdenburg

Entwässert den Klärschlamm ab 2024 eigenständig: das Wildeshauser Klärwerk. © dr

Wildeshausen – Seit Januar 2020 muss der Schlamm des Wildeshauser Klärwerks mit einer mobilen Anlage entwässert werden, weil sonst der gesetzlich vorgeschriebene Feststoffgehalt von mindestens 20 Prozent nicht erreicht werden kann. Dieses kostspielige Unterfangen soll mit reichlich Verspätung ab dem nächsten Jahr beendet sein. Die Stadt investiert derzeit rund 861.000 Euro in eine neue Halle, die an die Kläranlage angebunden werden soll.

Eine künftig darin installierte Schneckenpresse kostet rund 118.000 Euro. Vor wenigen Tagen erfolgte bei der Stadt die Submission für den Erwerb und Einbau der Presse. „Die Lieferung ist für Januar 2024 geplant“, teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit. „Die Gebäude für die Klärschlammentsorgung befinden sich derzeit in der Bauphase.“

Die Errichtung des neuen Technikgebäudes hat sich damit um Jahre verzögert. Zudem musste Kämmerer Thomas Eilers den Stadtrat Ende Dezember darüber informieren, dass die Kosten deutlich steigen. Im Haushalt waren ursprünglich 500 000 Euro vorgesehen. Die überplanmäßige Ausgabe könne man nur leisten, wenn man das eigentlich für einen Sozialtrakt eingeplante Geld verwende, erklärte Eilers damals.

„Die Erhöhung der Kosten des Gesamtprojektes haben sich insbesondere durch Preissteigerungen im Stahlbau, sowie im Hoch- und Maschinenbau ergeben“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. „Insgesamt kann die Maßnahme aus den für die Abwasserbeseitigung vorgesehenen Mitteln bestritten werden.“

Neuer Sozialtrakt soll 2024 gebaut werden

Wann der neue Sozialtrakt steht, ist noch nicht ganz klar. Die Maßnahme wurde laut Stadtverwaltung im Doppelhaushalt 2023/24 veranschlagt. „Aufgrund der fehlenden Personalkapazität und der Kapazitäten des Architekturbüros ist geplant, den Bau im Jahr 2024 zu realisieren“, hieß es am Mittwoch.

Das Gebäude, das derzeit genutzt wird, wurde von der Stadtverwaltung schon im Jahr 2019 als dringend zu ersetzend beschrieben. Der Keller sei massiv mit Schimmel belastet, hieß es damals in einer Sitzungsvorlage. Der Trakt soll einen Schwarz- und Weißbereich erhalten, in dem verschmutzte und saubere Kleidung voneinander getrennt sind.

Die derzeitig mobile Klärschlammentwässerung ist für die Stadt eine schwierige Zwischenlösung. Es fallen immer wieder hoch belastete Filtratmengen an, für die das Klärwerk keinen Platz hat. Jedes Mal entstünden massive Betriebsprobleme, die nicht tragbar seien, so die Stadtverwaltung, die bereits 2021 berichtet hatte, dass der Vertrag mit dem Abwasserunternehmen Hanse-Wasser Bremen beendet werden musste.

30.000 Kubikmeter Klärschlamm jährlich

Im Werk am Nordring, wo die Abwässer der Bürger aus Wildeshausen und Dötlingen gereinigt werden, fallen laut Stadtverwaltung jährlich bis zu 30.000 Kubikmeter Klärschlamm mit einem Feststoffgehalt von durchschnittlich 1,3 Prozent an. Bis Ende 2006 wurde der Klärschlamm durch Absetzen eingedickt und landwirtschaftlich verwertet. Seit 2007 wurde er im Klärwerk auf einen Feststoffgehalt von sieben Prozent eingedickt und an die Hanse-Wasser zur weiteren Verwertung abgegeben.

Ein Ingenieurbüro hatte die beiden zur Verfügung stehenden Möglichkeiten untersucht. Ein Kostenvergleich zwischen einer mobilen Entwässerung durch einen Dienstleister inklusive Bau von Speicherkapazitäten und Behandlungsmöglichkeiten im Klärwerk einerseits und einer stationären Entwässerung in Eigenregie andererseits ergab, dass die zweite Variante wirtschaftlicher sei. Tests mit einer Schneckenpresse hätten einen Feststoffgehalt von 22 bis 25 Prozent ergeben, hieß es.