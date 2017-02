Wildeshauser Kinder ohne Zugang zu Kunst und Kultur

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Eigentlich ist das bundesweite Programm „Künste öffnen Welten“ fast ein Selbstläufer und wird sehr gut angenommen.

Nur in der Kreisstadt, wo die Volkshochschule in diesem Rahmen verschiedene Kurse für Zehn- bis 16-Jährige anbietet, gibt es nur sehr wenige Anmeldungen. Das konnte sich auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelü-schen, die am Montagvormittag zu Gast in der VHS war, nicht erklären.

„Es handelt sich um ein sehr erfolgreiches und kostenloses Programm, das eigentlich in diesem Jahr ausläuft. Aufgrund der guten Beteiligung hat sich die Bundesregierung jedoch entschieden, eine weitere Förderung für die kommenden fünf Jahre auszuloben. Dafür stehen bundesweit 250 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung“, so die Abgeordnete.

In ihrem Wahlkreis – Delmenhorst/Landkreis Wesermarsch/Landkreis Oldenburg – gebe es zwölf Institutionen, die in den vergangenen Jahren die Projekte auf die Beine gestellt haben: „Dabei gab es die verschiedensten Angebote in Sachen Kunst, Kultur und Musik. Es war wirklich sehr viel Kreatives dabei“, so Grotelüschen, die auch die Aktionen in der Kreisstadt, die jetzt angeboten werden, lobte: „Wichtig ist, dass wir auch möglichst viele Menschen erreichen. Leider gibt es sehr viele Kinder, die keinen Zugang zu Kunst und Kultur haben. Das ist in etwa bei jedem dritten Kind der Fall. Diesen Schülern wird aber auch von zu Hause aus dieser Zugang nicht eröffnet, weil es eigentlich finanziell nicht möglich ist.“ Aber dieses sei nun einmal eine kostenlose Aktion: „Daher sollte versucht werden, noch viele Teilnehmer zu bekommen. Vielleicht ist es auch möglich, in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung mehr auf die Angebote hinzuweisen.“ Es sei wichtig, das Interesse aller Kinder dafür zu wecken.

Das sah auch der Leiter der VHS, Hinrich Ricklefs, so: „Eigentlich müssten wir für dieses Programm locker Anmeldungen im dreistelligen Bereich bekommen. Aber es läuft sehr, sehr schleppend.“ Wobei schleppend noch eher hochgegriffen scheint. Für die zwei Schnupperkurse „Steckmöbel – Nützliches aus der Holzwerkstatt“ sowie „Malen, Zeichnen plastisches Gestalten“ (beide Freitag, 24. Februar) liegen gerade einmal insgesamt neun Anmeldungen vor. Für den Schnupperkurs „Schreib deinen eigenen Song“, der gestern über die Bühne gehen sollte, lagen keine Anmeldungen vor.

Die eigentlichen Kurse beginnen am 3. März („Malen und Zeichnen“ sowie „Steckmöbel“) und am 27. Februar („Song schreiben“). „Wenn sich pro Kurs nicht mindestens zehn Kinder anmelden, müssen wir sie absagen. Was natürlich sehr schade wäre, zumal die Angebote sehr interessant sind und das Interesse an der Kunst wecken und steigern können“, so Ricklefs. Interessierte können sich in der VHS-Geschäftsstelle oder unter Telefon 04431/71622 anmelden.