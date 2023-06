Wildeshauser Jurist scheitert mit Berufungsantrag und lässt den BGH prüfen

Von: Dierk Rohdenburg

Eine Wildeshauser Anwalt ist vor dem OLG Oldenburg mit seiner Berufung gescheitert. © Agentur, dpa

Ein Wildeshauser Anwalt hadert mit der Rechtsprechung des Oldenburger Oberlandesgerichtes. Das wies seine Berufung komplett zurück.

Wildeshausen – Ein Wildeshauser Anwalt, der bereits am 5. Juli 2022 vom Landgericht Oldenburg (wir berichteten) verurteilt wurde, an einen Testamentsvollstrecker aus Leer rund 515 000 Euro nebst Zinsen zu zahlen, ist nun auch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg gescheitert. Per Beschluss wies das OLG mit Datum 31. Mai 2023 die Berufung des Wildeshausers zurück.

Der Leeraner als Kläger könnte nun in Höhe der Sicherheitsleistung von 550 000 Euro vollstrecken. Allerdings benötigt er dafür die finanzielle Sicherheit durch die Erben: eine katholische Kirchengemeinde, ein Tempelritterorden sowie Privatleute. Da er diese bislang nicht hat, kann das Geld nicht von den Konten des Wildeshauser Juristen eingezogen werden. Diese hat der Leeraner allerdings schon gesperrt und sich in den Grundbüchern Rechte einräumen lassen, damit kein Geld abfließt.

Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof

Ganz beendet ist der Rechtsstreit ohnehin noch nicht, weil der Wildeshauser sofort nach dem Beschluss des OLG eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht hat, über die in den nächsten Monaten entschieden werden muss. Konkret geht es darum, dass das OLG nicht mündlich verhandelt hatte. Die Begründung des Gerichts: Die Rechtssache habe keine grundsätzliche Bedeutung.

Jurist hält Entscheidung für „schlichtweg falsch“

Das sieht der Jurist aus der Kreisstadt anders. „Die Entschließung des OLG wird in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht in keinster Weise als tragfähig und überhaupt nicht überzeugend angesehen“, teilte er unserer Zeitung mit. Die Entscheidung werde „für schlichtweg falsch gehalten“, deshalb strebe man „eine vollumfängliche Revision“ an.

Wie berichtet, streiten sich die Parteien über das Erbe einer Frau, die bereits im Jahr 2008 in Leer verstorben war. Nachdem der erste Testamentsvollstrecker gestorben war und eine weitere Vollstreckerin im Jahr 2012 aus ihrem Amt entlassen worden war, wurde der Wildeshauser Anwalt zunächst als Nachlasspfleger und dann als Vollstrecker eingesetzt. Er wurde allerdings 2020 wieder aus dem Amt entlassen.

Dem Juristen aus der Kreisstadt wird unter anderem vorgeworfen, kein Nachlassverzeichnis erstellt zu haben. Zudem soll er viele Jahre lang Wert- und Schmuckgegenstände nicht an eine Kirchengemeinde als Erbin herausgegeben haben. Das Gericht kritisiert auch, dass der Wildeshauser den Nachlass nicht mündelsicher angelegt und ihn mit dem eigenen Vermögen auf dem allgemeinen Geschäftskonto verschmolzen hatte. Das sei als „grobe Amtspflichtverletzung“ zu werten.

Das OLG weist auch verschiedene Rechnungsstellungen des Wildeshausers als unbegründet zurück. Auch dem Schutzantrag des Wildeshausers wurde nicht stattgegeben. Der Beklagte habe einen nicht zu ersetzenden Nachteil weder dargelegt noch glaubhaft gemacht, heißt es vom OLG.