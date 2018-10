Stammzellen-Spende: „Ich finde, jeder gesunde Mensch sollte mitmachen“

Jiyan Tangünes hat es getan

Daumen hoch für die Stammzellspende: Jiyan Tangünes (22) aus Wildeshausen hat einem an Blutkrebs erkrankten Mann Stammzellen zur Verfügung gestellt.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Manche Tage bleiben einem einfach im Gedächtnis. Der 21. Juni ist für den Wildeshauser Jiyan Tangünes so ein Tag. Damals spendete der 22 Jahre alte Berufsschüler Stammzellen für einen Mann, der an Blutkrebs erkrankt ist. „Es ist ein tolles Gefühl, und einem selber schadet es nicht“, sagt Tangünes. Dabei war vor einem Jahr noch gar nicht absehbar, dass es irgendwann mal so weit kommen könnte.