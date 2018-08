Was die Wildeshauser an ihrem Bad stört und begeistert

Das Krandelbad in Wildeshausen erfreut sich offenbar großer Beliebtheit. Viele Nutzer sind zufrieden mit der Einrichtung, wie eine nun veröffentlichte Umfrage zeigt.

Wildeshausen - Bei einer Kundenumfrage hat das Wildeshauser Krandelbad die Durchschnittsnote 2,7 erhalten. 75 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen gerne dort schwimmen. Aber es gibt auch Kritik und Verbesserungsvorschläge.

411 Personen haben für die Umfrage der Stadt zwischen dem 1. Februar und dem 30. April dieses Jahres Auskünfte erteilt. Die Fragebögen lagen im Bad selbst, im Stadthaus, beim Verkehrsverein sowie in Schulen aus und waren im Internet einsehbar. Nun hat die Verwaltung die Ergebnisse in einer 29-seitigen Zusammenfassung veröffentlicht.

Die Umfrageteilnehmer sollten dem Bad insgesamt eine Schulnote geben sowie neun Bereiche wie Infrastruktur und Service mit null bis sechs Punkten bewerten. Am besten schneiden die Mitarbeiter ab, im Schnitt 4,11 Punkte erhalten. Knapp dahinter liegen die Duschen (3,92) und die Parkmöglichkeiten (3,91). Die Umkleidenkabinen (3,83) und die sanitären Anlagen (3,76) kommen ebenfalls gut weg. Nicht so glücklich sind die Schwimmer mit den Eintrittspreisen (3,4) sowie dem Platzangebot beziehungsweise der Ruhezone (3,14). Das Beckenangebot (2,95) und die Gastronomie (2,33), also der Imbisswagen, haben die wenigsten Punkte bekommen.

Aus dieser Auswertung erschließen sich schon die ersten Problembereiche. Die Verwaltung hatte auch gefragt, was grundsätzlich verbessert werden soll. Wesentliche Vorschläge sind unter anderem die Ausweitung der Öffnungszeiten sowie mehr Ermäßigungen und die Wiedereinführung von Saisonkarten. Auch mehr Attraktionen für Kinder und Jugendliche wie das Nachtbaden, eine familienfreundlichere Gestaltung des Bades, ein vielfältigeres Kursangebot und eine personenbesetzte Kasse anstatt eines Automaten würden bei den Kunden auf Zustimmung treffen. Ein Punkt, der in keiner Bad-Beurteilung fehlen darf, ist die Wassertemperatur. Immerhin 43,8 aller Freibad- und 32,6 Prozent aller Hallenbadbesucher ist es zu kalt. Zudem wünschen sich die Teilnehmer der Umfrage eine Sanierung beziehungsweise Modernisierung der Einrichtung.

Beliebtes Thema für Kritiker sind die Öffnungszeiten des Krandelbades. Doch die Umfrage ergibt, dass gut 70 Prozent der Teilnehmer zufrieden sind. Bemängelt wurde, dass die Einrichtung am Montag für die Öffentlichkeit geschlossen ist, die Öffnungszeiten am Wochenende zu kurz sind und der Anteil des Schul- und Vereinsschwimmens zu hoch ist.

Viele baden weniger als eine Stunde

Interessant für die künftige Preisgestaltung könnte die durchschnittliche Verweildauer im Bad sein. 57 Prozent der Schwimmer sind für weniger als eine Stunde dort. Die Sozialdemokraten hatten angeregt, die Tarife zu überarbeiten (wir berichteten). Ein ermäßigter Eintritt für Kurzbader war während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur diskutiert worden, hatte dort aber keine Mehrheit gefunden. Weil die Tagesordnung noch weitere wichtige Punkte enthielt, war die eigentlich geplante Präsentation der Umfrage erst einmal verschoben worden. Nun könnte die Debatte neue Nahrung erhalten.

Bei der Umfrage kam übrigens auch heraus, dass die Nutzer zu drei Vierteln aus Wildeshausen kommen. Immerhin sieben Prozent fahren aus der Gemeinde Dötlingen in die Kreisstadt, während weniger als zwei Prozent aus der Samtgemeinde Harpstedt kommen. Die Gemeinden Großenkneten (3,41), Ganderkesee (1,46) und Goldenstedt (0,97 Prozent) sind ebenfalls vertreten. Ein Kuriosum am Rande: 0,24 Prozent der Umfrageteilnehmer kamen aus der Hansestadt Bremen – genauso viele wie aus Bochum. J bor