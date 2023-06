Wildeshauser Hilfe bei den Special Olympics World Games: Hans-Georg Kolloge dabei

Von: Dierk Rohdenburg

In Berlin dabei: das Boccia-Team aus Bangladesch mit Schiedsrichtern und Helfern. Hans-Georg Kolloge steht ganz links. © Club

Wildeshausen – Beim größten inklusiven Sport-Event weltweit, den Special Olympics World Games in der vergangenen Woche in Berlin, kam ehrenamtliche Mithilfe aus Wildeshausen. Das berichtet der Pétanque Club „Wilde Boule“.

Eine der 25 Sportarten, in denen insgesamt 179 Mannschaften und Delegationen mit mehr als 7 000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung antraten, war Boccia – ein artverwandtes Kugelspiel zum Boule. Hans-Georg Kolloge aus Wildeshausen hatte sich auf einen Aufruf nach ehrenamtlicher Mithilfe bei der Großveranstaltung gemeldet. Er ist Aktiver im Pétanquesport und Mannschaftsführer im Ligateam von „Wilde Boule“. Damit erfüllte er die Bewerbungsvoraussetzungen für den Schiedsrichter-Einsatz bei den Boccia-Wettkämpfen der Games.

Teilnahme an der großen Eröffnungsfeier

Bereits am 17. Juni war er bei der großen Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion dabei. Unter den Ehrengästen waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz, der Vorsitzende von Special Olympics International, Timothy Shriver, und die Präsidentin von Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski.

Die Bocciawettbewerbe wurden in den Messehallen ausgetragen. „Es war beeindruckend, mit wieviel Engagement und Freude die Athleten bei der Sache waren. Es gab beides, großen Jubel bei Erfolgen und Tränen, wenn es nicht so funktionierte wie gewünscht. Der Einsatz, die tägliche Präsenz von früh bis spät, war ein starkes Stück Arbeit. Dafür waren das Erlebnis und die Eindrücke überwältigend“, bilanzierte Kolloge.

Die nächsten Special Olympics World Games sind 2027 in Australien geplant. Voher gibt es Landesspiele in allen teilnehmenden Ländern. Auch dort wird wieder gelten: „Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!“