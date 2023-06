Wildeshauser Gymnasium verabschiedet 77 Abiturienten in feierlichem Rahmen

Von: Dierk Rohdenburg

Feierlich verabschiedet: Der Abiturjahrgang des Wildeshauser Gymnasiums. © dr

77 Abiturienten wurden am Freitag im Wildeshauser Gymnasium verabschiedet - mit zum Teil hervorragenden Leistungen.

Wildeshausen – „Westminster Abi – der Adel tritt ab“ lautete das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs am Wildeshauser Gymnasium. „Westminster Abbey ist der Ort, an dem in Großbritannien die Könige gekrönt werden“, so Schulleiter Andreas Langen am Freitag im Forum. „Wenn der Adel von diesem weltlichen Platz unseres Gymnasiums geht, dann wollen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen.“ Dieser brachte viel Lob zutage: 77 Schüler haben ihr Abiturzeugnis erhalten, zwei haben den schulischen Teil der Fachhochschulreife erreicht. „Bei 30 Prozent der Zeugnisse steht eine 1 vor dem Komma“, so Langen. Der Durchschnitt aller liege bei 2,3.

„Authentisch durch das Leben gehen“

Langen stellte die Frage, wie authentisch ein Mensch sein solle. Er hätte die Gelegenheit gehabt, eine passgenaue Abiturrede durch künstliche Intelligenz herstellen zu lassen, so der Rektor. „Aber wäre diese authentisch?“, warf er ein. „Mir wäre das wichtig.“ So gab er den Absolventen mit auf den Weg: „Wenn Sie mit dem Zeugnis die Schule verlassen, dann wünsche ich allen den Mut, authentisch durch ihr weiteres Leben zu gehen.“

„Ich brauche euch nicht zu adeln. Das habt ihr selbst geschafft“, betonte Landrat Christian Pundt. Er könne verstehen, wenn sich junge Menschen angesichts von sich gegenseitig jagenden Krisen fragen, wozu sie ihr Gelerntes brauchen. „Ihr benötigt das, um die Geschehnisse, die auf euch einprasseln, zu hinterfragen“, so Pundt. Er kritisierte, dass viel zu wenig auf junge Menschen gehört werde. „Wenn ihr euer Wissen mit nach draußen nehmt, dann müsst ihr laut sein, damit ihr gehört werdet“, forderte er die Absolventen auf und erhielt viel Beifall. Gute und breite Schulbildung sei wichtig, so Pundt. „Dann bekommt man ein kritisches Weltbild. Es ist das Fundament, um Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen.“

Die Feier wurde von Musik der Abiband und eines Quartetts umrahmt. Die Schülerrede hielten Charlotte Shen-Ai Fischer sowie Luise Moormann, die Lehrerrede kam von Rüdiger Baumgarten. Der Abiturientenball ist für den 8. Juli ab 18 Uhr in Großenkneten geplant.

Geehrte Schüler des Gymnasiums:

Jahrgangsbeste des Wildeshauser Gymnasiums wurden Charlotte Fischer (Note 1, 824 Punkte), Laurin Antz (Note 1,1, 819 Punkte), Clara Vogelsang (Note 1,2, 800 Punkte), Anneke Seyffart (Note 1,2, 799 Punkte) und Fiete Beuke (Note 1,2 , 794 Punkte). Der Verband Deutscher Schulmusiker ehrte Clara Vogelsang, Charlotte Fischer und Fiete Beuke für ihr Engagement. Hervorragende Leistungen im Fach Französisch erbrachten Luise Moormann, im Fach Chemie Fiete Beuke, Johannes Balke und Finley Hellweg, im Fach Physik Anneke Seyffart und Sören Kolb sowie im Fach Mathematik Anneke Seyffart.