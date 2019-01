Wildeshauser Gymnasiastin gewinnt bei Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“

Von der Kunst, zu argumentieren

+ © Sillinger Die Gewinner der Sekundarstufe I: Lotta Matthiesen, Ann-Sophie Peck, Max Jannes Theil und Hunter Coester (von links). © Sillinger

Wildeshausen/Bruchhausen-Vilsen - Lotta Matthiesen (16) vom Gymnasium Wildeshausen hat am Dienstag beim Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ in Bruchhausen-Vilsen den ersten Platz in der Sekundarstufe II gewonnen. Max Jannes Theil, ebenfalls aus der Kreisstadt, landete auf dem vierten Rang. Unter den Teilnehmern der Sekundarstufe I verpasste Andrasch Jörgensen (16) aus Wildeshausen den Spitzenplatz und musste sich mit Silber begnügen.