Wildeshauser Gymnasiasten spenden 18.000 Euro

Von: Ove Bornholt

Teilen

Erst laufen, dann jubeln: Die 6e des Gymnasiums Wildeshausen mit Sportlehrerin Priska Kühling (von links), Wolfgang Pohl (Nabu), Svea Schnaars (SOS-Kinderdörfer), Sportlehrerin Tasja Werner und Rektor Andreas Langen. © bor

Eine stolze Summe: Die Wildeshauser Gymnasiasten haben nun 18.000 Euro aus einem Sponsorenlauf gespendet. Das Geld kommt Ukrainern und der Natur zugute.

Wildeshausen – Etwas mehr als 2.000 Kilometer haben rund 900 Wildeshauser Gymnasiasten beim Sponsorenlauf im Juni zurückgelegt. Am Freitag wurden die eingeworbenen Spenden übergeben: 10.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer für Kinder und ihre Familien aus der Ukraine, 5.000 Euro an das „Schuhkasten-Projekt“ in Delmenhorst, mit dem ebenfalls Menschen in der Ukraine unterstützt werden, und 3.000 Euro für den Naturschutzbund (Nabu) Dötlingen-Wildeshausen, der damit Vorhaben vor Ort finanziert.

„Es gibt ein großes Interesse der Schüler, andere Kinder und Jugendliche zu unterstützen, denen es nicht so gut geht“, lobte Rektor Andreas Langen das Engagement. Aber ein Teil der Spenden fließe auch in Projekte zum Naturschutz. „Das zeigt, dass sich die Schüler ebenso für Nachhaltigkeit vor ihrer Tür interessieren.“

Ein Junge läuft 106 Runden

„Es war schon anstrengend, aber alle waren da und haben angefeuert. Das hat zusätzlich motiviert“, erinnerte sich Nele (11) an den Sponsorenlauf. Ihr Klassenkamerad Fabian (11) wollte eigentlich gar nicht besonders viel laufen, am Ende sind es aber doch 106 Runden á 200 Meter geworden. „Ich habe einfach immer weitergemacht“, sagte der junge Wildeshauser, der beim VfL Wittekind in der D-Jugend Fußball spielt. In derselben Mannschaft kickt Clemens (11). „Der Lauf war für eine gute Sache“, erklärte er sein Engagement. Alle Schüler seien angefeuert worden, betonte er.

Svea Schnaars von den SOS-Kinderdörfern bedankte sich für die Unterstützung der Schüler. Mit dem Geld würde Ukrainern auf der Flucht geholfen, sagte sie. Dabei gehe es um medizinische Versorgung, aber auch die Organisation von Unterkünften. Nabu-Vertreter Wolfgang Pohl freute sich ebenfalls über die „stolze Summe“. Mit dem Geld werde der Walderlebnispfad in der Lehmkuhle um eine Station zum Thema „Specht“ erweitert. Damit sei das Geld jedoch nicht aufgebraucht. Im Gespräch mit dem Gymnasium soll ein Projekt an der Schule realisiert werden.

Organisiert hatten den Sponsorenlauf Tasja Werner, Priska Kühling, Peter Adamczyk, Sonja Grünewald und Elke Hohnholt vom Gymnasium, die von Eltern und dem 13. Jahrgang unterstützt wurden.