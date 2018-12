Gymnasiasten löten, kleben und sägen an Solarmobilen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Auf keinen Fall dürfen Fotos gemacht werden – das stellen Carl (11), Jan (11) und Eike (12) gleich mal klar. Die drei Jungs sitzen am Montagnachmittag in einem Physikraum des Wildeshauser Gymnasiums und tüfteln an ihrem Solarfahrzeug. Sie haben sich einen geheimen Kniff überlegt, um das vierrädrige Gefährt noch leichter und damit schneller zu machen.

Das ist wichtig, denn das Trio tritt als Team „Panther“ bei Wettbewerben an und will weit kommen. Genau wie die anderen 15 Gymnasiasten, die jeden Montag an der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Solarfahrzeuge und Elektronik“ teilnehmen. Unsere Zeitung hatte jetzt Gelegenheit, sich in der Entwicklungsstube, in der Physik nebenbei vermittelt wird, umzusehen.

An einem der Tische sitzen Karim und Ole (beide 11). Die Antriebsstange ihres Fahrzeugs läuft nicht rund, weil die beiden Zahnräder, die die Kraft vom Elektromotor übertragen, Mucken machen. So weit, so schlecht. Doch erst dann passiert das eigentliche Malheur: Als die beiden Jungs den Heißluftföhn ansetzen, um das kleinere Zahnrad vom Motor zu lösen, schmilzt der Kleber, läuft in den Motor und ruiniert ihn. Eine schöne Bescherung. Während die beiden an einer neuen Antriebsstange arbeiten, dröhnt Lärm von einem der anderen Tische herüber.

+ Maria Thanh Mai lötet an einem Schalter für ihr Solarmobil. Sie hat dieses Jahr beim Bundeswettbewerb gewonnen. © bor

Mit einem Dremel Multifunktionswerkzeug bearbeiten Nikita und Thore (beide 10) den „KitKat 3000“. Sie entfernen nach und nach immer mehr Holz aus dem Rahmen. Beim Solarcup in Oldenburg sind sie Dritter geworden. „Das reicht uns eigentlich. Aber wir würden schon gerne Erster werden“, sagt Thore in einer Arbeitspause. Sie haben schon die Solarzellen ausgetauscht.

Pro Fahrzeug sind 500 Quadratzentimeter Solarzellen erlaubt, die einen Elektromotor antreiben. Die Krux dabei: Je mehr Zellen, desto mehr Kraft, aber eben auch mehr Gewicht, weil der Rahmen und die Auflagefläche größer sind. Die meisten Schüler verwenden dünnes Holz als Rahmen und Pappe als Unterlage für die Zellen. Beim Wettkampf treten jeweils drei Fahrzeuge auf einer zehn Meter langen Bahn gegeneinander an. Gegenüber vom Start prallen sie gegen eine Wand, woraufhin der eingebaute Umschalter auslöst, den Motor umpolt und das Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung fährt. Künstliches Licht sorgt für die Energiezufuhr, und eine Feder verhindert, dass es beim Umschalten zu Schäden kommt.

+ Nikita (links) und Thore suchen nach einer Solarzelle, die nicht funktioniert: mit einem Amperemeter und unter Kunstlicht. © bor

Die Jungs und ein Mädchen basteln an ihren Autos und versuchen, so viel Gewicht wie möglich einzusparen. „Diät machen“, wie es in ihrem Fachjargon heißt – wie in der Entwicklung von Formel-1-Autos, wo es auch um jedes Gramm geht. Der Physik- und Mathematiklehrer Ulli Seeger, der die AG vor gut drei Jahren gegründet hat, meint, 150 bis 200 Gramm seien ein gutes Gewicht. Und sieben Sekunden eine gute Zeit für die 20 Meter bei Wettkämpfen. „Momentan sind wir noch bei 7,5 Sekunden. Und 6,5 sind das Ziel“, sagt er in einer ruhigen Minute. Während die AG läuft, ist an ein Gespräch nicht zu denken. Ständig stürmen Schüler auf ihn zu, damit er hilft, Tipps gibt oder Werkzeuge wie Bohrer und Stichsägen bedient. „Es ist schon anstrengender als normaler Unterricht“, findet Seeger, der sich vor allem darüber freut, dass die Schüler nebenbei physikalische Gesetze wie Masse (m) mal Beschleunigung (a) ist gleich Kraft (F) verinnerlichen.

Aber es geht nicht nur um Physik. „Bei den Wettkämpfen fließen auch mal Tränen“, verrät Seeger. Eben dann, wenn nicht alles so läuft, wie geplant, bei technischen Defekten, und wenn all die Stunden der Vorbereitung für die Katz sind. Die Qualifikation für den Bundeswettbewerb startet kurz vor den Sommerferien in Bremen. „Wir wollen gerne ein Auto auf Bundesebene an den Start schicken“, sagt Seeger. Und dann muss er sich wieder um seine Schüler kümmern, damit die Solarmobile auch über die Bahn flitzen.