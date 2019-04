Wildeshausen sucht seinen Grillmeister

Wettbewerb beim „Wellnesstag“

+ © dpa Am Westring geht es um die Wurst: Euronics und Edeka veranstalten einen Grillwettbewerb. © dpa

Wildeshausen – Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags (Wellnesstag) am 5. Mai in Wildeshausen starten der Elektronikfachmarkt Euronics XXL und das benachbarte Edeka-Center am Westring den ersten Wildeshauser Grillwettbewerb, bei dem der Erstplatzierte einen 200-Euro-Gutschein von Euronics sowie eine Grillschürze, der Zweitplatzierte einen 75-Euro-Gutschein für das E-Center sowie der Drittplatzierte einen Grillgewürzkorb gewinnen kann.