Wildeshauser Gildefest: Ein Auftakt nach Maß

Von: Holger Rinne

Auf dem Marktplatz war an „Pfingst-Heiligabend“ ordentlich was los. © Rinne

Auf dem Marktplatz, im Zelt und in den Kneipen: Der Auftakt zum Gildefest in Wildeshausen verlief in der Nacht zum Pfingstsonntag nach Maß.

Frühsommerliches Wetter, gute Musik und eine ordentliche Prise Feierlaune bescherten der Wildeshauser Schützengilde einen Bilderbuchstart in die Festwoche zum Gildefest. Hunderte Besucher strömten schon am frühen Abend in die Innenstadt in Richtung Marktplatz, wo es ab 21 Uhr von der Band „United Four“ ordentlich auf die Ohren gab. Vor der Bühne und am angrenzenden Pavillon herrschte dichtes Gedränge.

Die Zuschauer feierten die Musikgruppe, die sich selbst als die „härteste Tanzkapelle der Welt“ bezeichnet. Und das nicht zu Unrecht. Man merkt der Band an, dass die Musiker ihre „Kinderstube“ im „Heavy Metal“ verbracht haben. Selbst die Offiziere, allen voran General Jens Kuraschinski, Oberst Willi Meyer sowie Generalmajor Ernst Frost kamen dabei im Zelt vor der Gaststätte „Zorbas“ so richtig in Feierlaune.

Viele Exil-Wildeshauser treffen alte Bekannte wieder

Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes ging es etwas ruhiger zu. In der „Brasserie“ machten die Teilnehmer des Gildecups Party, während sich die Gäste vor dem Lokal bei dem einen oder anderen Getränk unterhielten, was bei der zeitweise doch etwas übertriebenen Lautstärke, die vom Marktplatz herüberschwappte, nicht immer leicht war.

Am „Pfingstheiligabend“ bietet sich für viele „Exil-Wildeshauser“ die Gelegenheit, Bekannte wiederzusehen. Alljährlich treffen sich beispielsweise Ehemalige des Gymnasiums vor der früheren Marktschänke. Stefan Kossen und Wolfgang Moos gehören zu dieser Gruppe. „Wisst Ihr eigentlich, dass wir früher mitten in der Stadt gewohnt haben?“, begann Kossen am „Brasserie“-Bierwagen eine Geschichte, an die sich sicherlich nur die älteren Wildeshauser erinnern können. Kossens Mutter Irene (geborene Böhm) wohnte Anfang der 1950er-Jahre an der Kirchstraße. Während des Gildefestes passte sie gemeinsam mit ihren Freundinnen auf die vor dem Haus abgestellten Fahrräder auf, während die Besitzer im Festzelt auf dem Marktplatz feierten. „Für jedes Fahrrad gab es einen Groschen“, so Kossen.

Das Festzelt befindet sich inzwischen auf dem Gildeplatz, und mit dem Fahrrad kommt kaum noch jemand in die Stadt zum Feiern. An der Eingangsschleuse zum Festzelt standen die Feierwütigen noch weit nach Mitternacht Schlange. Hier tanzte die junge Generation zur Musik von „Dj Ernesto“ und der Partyband „Hashtag“.

Die Band „Unitedt Four“ sorgte für gute Stimmung auf dem Marktplatz. © Rinne

Viele kamen direkt von der Frackprobe, einige waren auch schon etwas länger unterwegs. Bis tief in die Nacht hinein saßen die Menschen vor den Gaststätten und feierten ausgelassen. Der eine oder andere, der inzwischen zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde morgens um 7 Uhr jäh durch den Weckruf des Tambourkorps und des Spielmannszugs geweckt.