Wildeshauser Förderverein Gildefest verteilt 59.000 Euro als Spenden

Von: Dierk Rohdenburg

Der Vorstand: Jörn Röhr (von links), Siegbert Schmidt, Manfred Wulf und Ernst-Dieter Frost. © Förderverein

Wildeshausen – Der Förderverein Gildefest hat laut eigener Mitteilung im Jahr 2021 55.000 Euro und im Jahr 2022 4.000 Euro an Spenden ausgeschüttet.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung in der „Gildestube“ in Wildeshausen zog der Vorstand mit dem ersten Vorsitzenden Siegbert Schmidt, seinem Stellvertreter Manfred Wulf, Schriftführer Ernst-Dieter Frost sowie Kassenwart Jörn Röhr eine positive Bilanz des Erreichten, teilte der Verein am Dienstag mit. Unter anderem brachten Bürgermeister Jens Kuraschinski sowie Willi Meyer, Oberst der Schützengilde, eine Spende von 45 000 Euro für die Flutopfer nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Geld war von Bürgern der Stadt gesammelt und vom Förderverein aufgestockt worden.

Im Jahr 2021 erhielten aber auch der Spielmannszug, das Blasorchester sowie das Musikkorps je 1.000 Euro, der Verkehrsverein 2.000 Euro sowie der Bürger- und Geschichtsverein 5.000 Euro. In diesem Jahr gingen 1.500 Euro an den Kulturkreis und 2.500 Euro an die Ausrichter des traditionellen Handwerkermarktes zu Pfingsten. Alle Spenden sollen laut Vereinsstatuten für die Pflege des Brauchtums sowie der Heimatpflege verwendet werden.

Die Ziele des Vereins sollen auf Antrag von Bernd Schröder bald auch auf einer Internetseite erkennbar sein, die bewusst einfach gestaltet wird. Die Kosten sollen so gering wie möglich gehalten werden.

Die Mitgliedsbeiträge sollen weiterhin bei 75 Euro im Jahr liegen. Der Verein sucht neue Mitglieder, um die Heimatpflege in der Stadt zu unterstützen.