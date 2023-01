Wildeshauser Feuerwehrleute für Einsatz bei Moorbrand geehrt

Von: Ove Bornholt

Kreisbrandmeister Frank Hattendorf (links) zeichnete einige Mitglieder der Wildeshauser Feuerwehr aus. © Feuerwehr

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wildeshausen wurden einige Mitglieder ausgezeichnet. Unter anderem für einen Einsatz beim Moorbrand bei Meppen 2018.

Wildeshausen – Viele Einsätze, viele Ehrungen: Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wildeshausen am Samstag im Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch erhielt eine Reihe von Mitgliedern Auszeichnungen für ihr Engagement. „Besonders herausgestellt und gewürdigt wurde das Engagement um und mit der Organisation des Tags der offenen Tür von Theresa Schunk und Kai Strömer“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Im Sommer 2022 hatten die Ehrenamtlichen sich, ihre Fahrzeuge und die Technik der Öffentlichkeit präsentiert. Zu Hunderten kamen die Menschen, um sich ein Bild der Arbeit zu machen.

Ortsbrandmeister Lutz Ertelt ehrte Jens Becker für das Engagement im Bereich der Erste-Hilfe-Ausbildung. Der Kamerad organisiere alljährlich eine Fortbildung und sorge somit in Verbindung mit den Maltesern für die stets qualifizierte Ausbildung, heißt es weiter. Des Weiteren kümmere Becker sich um das Inventar der Notfallrucksäcke in der Feuerwehr und stelle deren Einsatzbereitschaft sicher.

Kreisbrandmeister überbringt Ehrenmedaillen

Eine weitere Ehrung bezieht sich auf einen Einsatz, der schon eine Weile her ist. Beim großen Moorbrand bei Meppen im Jahr 2018 waren auch Feuerwehrleute aus Wildeshausen im Einsatz. Für sie überbrachte der neue Kreisbrandmeister Frank Hattendorf Ehrenmedaillen. Diese gingen an: Werner Schunk, Jens Hogeback, Marco Backhus, Andreas Schreiber, Lutz Ertelt, Sven Cordes, Steve Hense, Torben Dartsch und Jonas Thiel.

„Zusammengefasst freuten sich alle Kameraden sowie die Führung der Ortsfeuerwehr darüber, diese wertige und schöne Veranstaltung wieder in Präsenz durchführen zu können“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das sei auch ein wichtiger Teil für die Kameradschaft und Gemeinschaft in der Feuerwehr.

Bei der Versammlung ging es zudem um die Einsatzzahlen der Jahre 2022 und 2021. Wie berichtet, sind die Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr ungefähr doppelt so oft ausgerückt wie 2021. Zwar gab es auch 41 Brandeinsätze und damit sieben mehr. Das Wachstum lag aber zum größten Teil an den Stürmen „Ylenia“ und „Zeynep“, die im Februar 2022 wüteten. 124 Mal rückten die Wildeshauser Feuerwehrleute aus. Im Jahr 2021 war dies nur neunmal ein Einsatzgrund gewesen.

Dafür mussten die Ehrenamtlichen nur zwölfmal wegen eines ausgelösten Rauchmelders ausrücken (2021: 24) und einmal wegen eines sogenannten „böswilligen Alarms“ (2021: vier).