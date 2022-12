Wildeshauser Feuerwehr versteigert Fahrzeuge

Von: Dierk Rohdenburg

Demnächst im Angebot: Das Tanklöschfahrzeug 24/48 der Feuerwehr. © Feuerwehr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen wird demnächst den kompletten außer Dienst gestellten Fahrzeugbestand der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen und Düngstrup im Rahmen einer Versteigerung anbieten.

Derzeit werden die Angebote vorbereitet. „In die Haushaltsplanungen haben wir einen Erlös von 75.000 Euro eingestellt“, sagt Kämmerer Thomas Eilers. „Aber eine sechsstellige Summe wäre schon ganz schön.“

Diese Hoffnung ist nicht unbegründet, denn nach Einschätzung der Stadtverwaltung arbeitet die Zeit für sie. „Der Markt ist ziemlich leer“, erläutert Lutz Ertelt, der derzeit die Daten der verschiedenen Fahrzeuge zusammenstellt. Einige gebrauchte oder ausgemusterte Fahrzeuge seien in diesem Jahr von Deutschland aus in die Ukraine gebracht worden. Zudem seien ehemalige Feuerwehrfahrzeuge sehr beliebt bei Wohnmobilisten. „Die nutzen die Fahrgestelle und bauen darauf neu auf“, so Ertelt.

Stadt hat fünf Fahrzeuge ersetzt

Die Stadt Wildeshausen hat in den vergangenen Jahren vier Fahrzeuge in der Kreisstadt sowie vor Kurzem ein Fahrzeug in Düngstrup durch Neuanschaffungen ersetzt. Nach Angaben von Ertelt habe es deshalb schon zahlreiche Anfragen gegeben. „Wir haben die Fahrzeuge aber noch einsatzfähig gehalten“, sagt der Ortsbrandmeister, der in der Stadtverwaltung arbeitet. Grund dafür ist, dass die Neufahrzeuge zum Teil ganz speziell für die Wildeshauser gebaut wurden und deshalb mit „Kinderkrankheiten“ gerechnet werden musste. So habe man immer eine Reserve gehabt, die auch noch bei Nachrüstungen der Neufahrzeuge zum Einsatz gekommen sei. Das alte Tanklöschfahrzeug mit 5 000 Litern Fassungsvermögen habe man sogar im Sommer noch mal für Notfälle in Betrieb genommen, dann aber doch nicht gebraucht.

Die Feuerwehrautos sollen im Internet über das Portal Zoll-Auktion angeboten werden. Hier wird bis zu einem festgelegten Termin versteigert.

Im Angebot sind das Tanklöschfahrzeug (TLF) 8/18 aus Dünstrup, das 29 Jahre seinen Dienst verrichtet hat, das TLF 24/48 aus Wildeshausen, der Gerätewagen Logistik 1, das die Stadt auch schon gebraucht gekauft hatte, das Löschfahrzeug (LF) 16/12 und das LF 8. Beispielsweise Leitern oder festverbaute Pumpen bleiben auf den Fahrzeugen.

Das Blaulicht bleibt noch dran

Auch das Blaulicht wird nicht demontiert, denn es kann ja sein, dass sich eine andere Feuerwehr für das Fahrzeug interessiert. „In der Regel dann als Übergangsfahrzeug“, so Ertelt. Neubestellungen würden zumeist erst zwei Jahre nach Bestellung ausgeliefert. Wenn eine Feuerwehr aber in Not sei, dann könne ein gebrauchtes Exemplar noch einen guten Dienst verrichten. Wenn ein Fahrzeug allerdings in Privatbesitz wechselt, dann müssen die Erwerber die Sondersignalanlage zurückbauen.

Wenn Ertelt alle Daten erfasst hat, stehen die Fahrzeuge drei Wochen auf der der Auktionsplattform von Bund, Ländern und Gemeinden unter www.zoll-auktion.de. Bevor sie den Hof verlassen, werden noch die Feuerwehrschilder entfernt, damit nicht plötzlich eine Wildeshauser Feuerwehr irgendwo in Deutschland unterwegs ist.

Angesichts einer Investition von mehr als zwei Millionen Euro in den neuen Fuhrpark in Wildeshausen und Düngstrup sind die Brandschützer nach eigenen Aussagen sehr zufrieden mit ihrer Ausstattung. Die nächste Anschaffung steht laut Plan erst im Jahr 2025 an. Dann muss ein neuer Einsatzleitwagen her.