Wildeshauser Feuerwehr nimmt Tannenbäume an

Von: Dierk Rohdenburg

Einsammeln der Tannenbäume: Traditionell helfen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit. Archi © Feuerwehr

Die Wildeshauser Feuerwehren nehmen wieder ausgemusterte Tannenbäume entgegen.

Wildeshausen – Zwei Jahre haben die Wildeshauser Feuerwehren unter Corona-Bedingungen die ausgemusterten Weihnachtsbäume an der Gutenbergstraße im Neubaugebiet der Kreisstadt „Vor Bargloy“ gesammelt, indem die Bürger ohne persönlichen Kontakt ihren Baum in einen Container warfen und eine Spende in eine dafür aufgestellte Box warfen.

Nun kehren die Wildeshauser Brandschützer wieder zur Praxis der vergangenen Jahre zurück und sammeln an verschiedenen Stellen in der Stadt. Am Samstag, 7. Januar, können in der Zeit von 9 bis 16 Uhr an insgesamt sieben Plätzen Bäume abgegeben werden. Sammelstationen sind nach Angaben der Feuerwehr am Spielplatz Heidloge, an der Bushaltestelle Humboldtstraße, auf dem Krandelparkplatz, auf dem Parkplatz des ehemaligen Impfzentrums am Westring, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Bargloyer Straße und an der Kreuzung Gutenbergstraße/Bargloyer Weg. Eine weitere Sammelstelle im Bereich der Harpstedter Straße soll voraussichtlich auf dem Netto-Parkplatz eingerichtet werden. Dort sind aber noch letzte Absprachen zu treffen.

Spende von mindestens einem Euro

Die Sammelstellen werden durch die Jugendfeuerwehr und aktive Kameraden der Feuerwehren Düngstrup und Wildeshausen betrieben, sodass auch wieder Zeit für Gespräche über die Arbeit der Ehrenamtlichen ist.

Die Bäume werden gegen eine Spende von mindestens einem Euro fachgerecht entsorgt. „Natürlich darf gerne auch mehr gegeben werden“, so Pressesprecher Daniel Engels. „Der Erlös der Tannenbaumaktion kommt über die Vereine den Feuerwehren Düngstrup, Wildeshausen, der Jugendfeuerwehr Wildeshausen und den Seniorenabteilungen zugute.“

Die Firma Remondis aus Simmerhausen stellt wieder Transportfahrzeuge und Container zur Verfügung. Die Bäume müssen ohne Dekoration, also frei von Schmuck und Lametta, sein.