Wildeshauser Feuerwehr: Behinderten aus Wagen befreit, Kinder glücklich gemacht und Geburtstags-Eis geschleckt

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Eis zum Abschluss von Stefan Kärger (M.) © Feuerwehr

Wildeshausen – Die Wildeshauser Feuerwehr war am Freitag vielseitig im Einsatz: Zunächst befreiten die Kameraden einen Behinderten aus einem Transporter, dann zeigten sie Kindern ihr Fahrzeug – und schließlich gab es Geburtstags-Eis für alle von Stefan Kärger.

Um 15.56 Uhr wurde die Feuerwehr zur Diakonie an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen gerufen. In einem Transporter saß eine zu betreuende Person. Der Fahrzeugschlüssel lag im Inneren des Transporters, der sich verschlossen hatte. Ein Öffnen aus dem Inneren heraus war nicht möglich. Der erste Versuch, das Fahrzeug schadfrei zu öffnen, schlug fehl, sodass eine kleine, hintere Seitenscheibe geöffnet wurde. Nachdem die Person befreit war, wurde das Fenster mittels Klebeband vom notdürftig verschlossen, sodass eine Fachwerkstatt aufgesucht werden kann.

Rückfahrt durch die Innenstadt

Auf Rückfahrt wählte der Fahrer den Weg durch die mittlerweile umgebaute Innenstadt als sogenanntes „operativ-taktisches-Studium“, um bei zeitkritischen Einsätzen schnellstmöglich Hilfe leisten zu können und die Bedingungen vor Ort gut und genaustens zu kennen.

Die Kinder untersuchten das Fahrzeug genau. © Feuerwehr

Dabei waren einige Kinder im Bereich der Spielstraße unterwegs, die es sich nicht nehmen ließen, ihre Feuerwehr Wildeshausen einmal von ganz nah zu beäugen. Dabei durfte natürlich ein „Besuch“ im Feuerwehrfahrzeuge sowie viele Fragen an die Einsatzkräfte nicht fehlen. „So kam es letztendlich noch dazu, dass wir den Kids unsere Arbeit näher bringen durften und für einige große Augen gesorgt haben“, berichtet Pressesprecher Daniel Engels.

Geburtstags-Eis zum Abschluss

Weiterhin ließ es „Geburtstagskind“ Stefan Kärger nach seinem „Geburtstags-Einsatz“ nicht nehmen, der Fahrzeugbesatzung ein Eis zu spendieren. Somit waren auch die „großen“ Mädels und Jungs glücklich und ließen das Geburtstagskind noch einmal „hochleben“, schreibt Engels.