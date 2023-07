Wildeshauser Familie bei Verkehrsunfall verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen wurde eine Familie aus Wildeshausen am Samstag leicht verletzt.

Am Samstag, 22. Juli, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Familienvater aus Wildeshausen mit seinem Ford die Ahlhorner Straße stadtauswärts. In Höhe einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte er, nach links abzubiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 38-Jähriger aus Großenkneten in seinem Audi zu spät. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Durch den Zusammenstoß wurden der 43-Jährige, seine 52-jährige Frau, sowie das neunjährige Kind leicht verletzt und an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Frontal gegen einen Baum

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag frontal gegen einen Baum geprallt und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Freitag, 21. Juli, gegen 17:25 befuhr ein 22-jähriger Ganderkeseer mit seinem Fiat die Linteler Straße in Hude. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der alleinbeteiligte Fahrzeugführer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe insgesamt wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 16:10 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee, mit seinem Volvo in Stenum auf den Dorfring einzubiegen. Dabei übersah er zwei von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte E-Bike-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-jährige Radfahrer, ebenfalls aus Ganderkesee, leicht verletzt. Am E-Bike seiner Frau entstand nur geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 550 Euro geschätzt.