Verurteilt: Wildeshauser fährt wiederholt ohne Fahrerlaubnis

Von: Dierk Rohdenburg

Amtsgericht Wildeshausen: Dort wurde ein Wildeshauser wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. © dr

Wildeshausen – Ein 51-jähriger Wildeshauser ist am Freitag im Amtsgericht wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, einer Geldstrafe von 2.000 Euro sowie einem Jahr Fahrsperre verurteilt worden.

Die Strafe war nach Einschätzung der Richterin fällig, weil der Mann bereits mehrfach einschlägig aufgefallen war. In seinem Strafregister stehen aber auch Betrug, Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallfahrerflucht, sowie eine fahrlässige Körperletzung.

Angeklagt war der 51-Jährige, weil er am 22. September 2021 auf der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Er hatte nur einen Pass und den Fahrzeugschein dabei. Der Polizeibeamte ermittelte aber schnell, dass dem Mann in Deutschland die ausländische Fahrerlaubnis aberkannt worden war. Das habe sich der Angeklagte damals nicht erklären können, berichtete der Polizist als Zeuge im Gericht. „Er war sich ganz sicher, dass er hier fahren durfte.“

Kein Urteilsspruch zugestellt?

Das behauptete der Mann auch am Freitag vor dem Amtsgericht. Er habe seinen Führerschein zwar nach einem Unfall im Dezember 2019 abgegeben, aber er sei davon ausgegangen, dass er im Sommer 2021 bereits wieder fahren durfte. Er sei aus gesundheitlichen Gründen 2020 in die Niederlande gezogen, berichtete der 51-Jährige. Erst im Jahr 2021 sei er wieder nach Wildeshausen zurückgekehrt. In dieser Zeit sei ihm kein Urteilsspruch zugestellt worden. „Ich habe das erst im September 2022 von der Polizei vorgelegt bekommen und unterzeichnet“, beteuerte er. Da habe er aber auch schon den Führerschein von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg zurückerhalten.

Angeklagter will nicht informiert worden sein

Der Richterin und der Staatsanwältin kam das seltsam vor. Sie forschten in den früheren Verurteilungen und erkannten, dass der Mann bereits im Jahr 2012 die Fahrerlaubnis für Deutschland verloren hatte.

Auch diese Schreiben wollte der Mann nie erhalten haben, weil er oft im Ausland gearbeitet und gewohnt hatte. „Sie müssen schon dafür sorgen, dass jemand ihre Post an der Meldeadresse kontrolliert“, betonte die Richterin.

Es zeigte sich aber in der Verhandlung, dass der Wildeshauser es mit der amtlichen Meldung oft nicht so genau nimmt. Auch jetzt ist er nicht offiziell in der Kreisstadt registriert. Er muss es nach dem Urteil aber nun innerhalb eines Monats vor Gericht nachweisen.

Die Staatsanwältin sah den Tatvorwurf bestätigt und ging davon aus, dass der Wildeshauser auch davon wusste, dass er in Deutschland nicht fahren darf. Bei ihm sei keine Einsicht erkennbar. Deshalb plädierte sie für eine viermonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 2.000 Euro.

Richterin spricht von Schutzbehauptungen

Der Verteidiger hingegen sah es nicht als bewiesen an, dass sein Mandant in Kenntnis der fehlenden Fahrerlaubnis war. Schon gar nicht könne man ihm einen Vorsatz vorwerfen. Mit einer Geldauflage von 2.500 Euro sei die Strafe ausreichend.

Das sah die Richterin nicht. Sie sprach von Schutzbehauptungen des Angeklagten. „Das hat System. Sie wollen sich den Benachrichtigungen entziehen.“ Weil er von der fehlenden Fahrerlaubnis gewusst habe, sei nun eine Freiheitsstrafe auf Bewährung fällig. Die 2 000 Euro Geldauflage sollen an den Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr gehen.