Wildeshauser DLRG-Mitglieder sichern den Ostseestrand

Haben auf dem Wachturm in Eckernförde den Strand fest im Blick: Die Wildeshausen DLRG-Mitglieder (von links) Eric Lanfer, Luisa Spille, Magnus Schieder, Sebastian Stahl, Tim Klausmeyer, Susanne Schneider, Lars Wiese, Lene Strootmann, Jan-Erik Barkemeyer und Henning Höffner. © DLRG

Einsatzkräfte der Wildeshauser DLRG sind aktuell in Eckernförde. Sie sorgen dafür, dass bei einem Notfall schnell geholfen werden kann.

Wildeshausen/Eckernförde – Während die meisten Urlaubsgäste noch beim Frühstück sitzen, wird auf der Eckernförder Wachstation der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) schon die Flagge gehisst. Um 9 Uhr beginnt auch in diesem Jahr wieder für zehn ehrenamtliche Rettungsschwimmer aus Wildeshausen der „Zentrale Wasserrettungsdienst Küste“. Das vierte Jahr in Folge sorgen Mitglieder der Ortsgruppe aus Niedersachsen am Ostsee-Strand dafür, dass die Besucher sicher die Sonne und das Meer genießen können. Gemeinsam mit Kameraden aus Coppenbrügge (Hameln-Pyrmont), Steinhagen und Siegen (beides Nordrhein-Westfalen) sind derzeit 18 engagierte Helfer am Eckernförder Strand im Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter der Leitung von Wachführer Henning Höffner (Wildeshausen) stehen die Rettungsschwimmer bereit, um im Notfall schnelle Hilfe zu leisten. Glücklicherweise blieben größere Notfälle bislang aus, dennoch waren die DLRG-Aktiven mehrmals gefragt, um kleinere Hilfeleistungen für Besucher zu erbringen.

Boote, Rettungsbretter und Wurfsäcke stehen bereit

Für den Ernstfall stehen zwei Boote sowie weitere Hilfsmittel wie Rettungsbretter und Wurfsäcke zur Verfügung. Zudem sind die Hauptwache und jeder der vier Türme mit Sanitätsmaterial ausgerüstet, um bei kleinen und größeren Verletzungen aushelfen zu können.

Bevor der Dienst am Strand beginnt, werden die Kenntnisse der Wachgänger in verschiedenen Bereichen wie Funkkommunikation, Wasserrettung und Sanitätsdienst durch kurze Fortbildungen aufgefrischt. Neben der aktiven Arbeit am Strand sei das DLRG-Team auch abseits des Dienstes eine eingeschworene Gemeinschaft, heißt es in der Mitteilung weiter. Gemeinsame Abende im Gästehaus der Lebensretter bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Nach Dienstschluss klingt der Abend beim gemeinsamen Essen, Karten spielen und bei kühlen Getränken aus.

Warnzeichen der DLRG beachten

Die meisten der Ehrenamtlichen verbringen zwei Wochen in Eckernförde, einige eine Woche. „Der Einsatz der DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen und ihrer Kameraden ist von unschätzbarem Wert für die Sicherheit am Strand von Eckernförde“, heißt es weiter. Auch ein Fernsehteam wurde auf die Arbeit der DLRG aufmerksam und berichtete vor Ort über ihren Einsatz. Im Interview wiesen die Rettungsschwimmer darauf hin, dass es ihre Arbeit erleichtern würde, wenn sich Badegäste über die Begebenheiten vor Ort vorab informieren und eventuelle Warnzeichen der DLRG beachten würden. So könnten Badeunfälle verhindert und Menschenleben gerettet werden.