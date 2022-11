Wildeshauser Darter fahren zur Deutschen Meisterschaft

Von: Dierk Rohdenburg

Die „Wild Dragons“: Kevin Hoffmann, Tobias Brand, Markus Löschen und Kapitän Heino Delitzscher (v.l.). © Wild Dragons

Wildeshausen – Darts – insbesondere Steel-Darts – ist mittlerweile ein Sport, der in der Bevölkerung auf größeres Interesse stößt. Auch in Wildeshausen gibt es Teams, die die Pfeile auf die Scheibe werfen.

Die heimische E-Darts-Mannschaft „Wild Dragons“ tritt am Wochenende, 25. bis 27. November, bei der Deutschen E-Darts Meisterschaft des Deutschen Darts-Sport-Verbandes (DDSV) in Kalkar (NRW) an, bei der mehr als 1 000 Sportler um die Titel kämpfen.

Hierbei werden in unterschiedlichen Kategorien die Meister im Einzel-, Doppel- und Teamwettbewerb ausgespielt.

„Wir hoffen auf ein ordentliches Ergebnis und eine Menge neuer Erfahrungen“, sagt Spieler Tobias Brand.

Die Wildeshauser wollen so bald wie möglich in der „Kleinen Kneipe“ am Bahnhof der Kreisstadt spielen und können dort auch trainieren. Der offizielle Umzug des Teams nach Wildeshausen erfolgt aber erst zur neuen Saison. Somit ist die Mannschaft noch unter dem alten Teamnamen „Delme Dragons“ bei der Deutschen Meisterschaft gelistet. „Der Name ,Wild Dragons‘ und die Ansässigkeit in Wildeshausen sind nun aber dauerhaft, da der Großteil der Spieler in Wildeshausen lebt und zusätzlich mit den ,Wittekind Hupen‘ um den Aufstieg in die höchste Spielklasse im Hanseatischen Darts-Sport-Bund (HDSB) kämpft“, so Brand.

Team hat neue Trikots erhalten

Die neuen Trikots des Teams um Kapitän Heino Delitzscher sind aber schon im Einsatz. Sie wurden von Sponsor „Jobo Spezial-Maschinen“ aus Vechta finanziert. Mit dem Outfit tritt die Mannschaft in der Südoldenburger Dartliga an. Dort konnten die „Wild Dragons“ in den vergangenen Jahren immer ein Ergebnis unter den ersten drei Plätzen in der höchsten Spielklasse erreichen.

Über die größte Erfahrung in der Mannschaft verfügen Heino und Markus Delitzscher, die jeweils seit mehr als 20 Jahren im Dartsport aktiv sind und schon in mehreren Verbänden und Teams zumeist zusammen aktiv waren. Die Deutsche Meisterschaft als ein großes Turnier über mehrere Tage mit sehr vielen Spielern ist aber für alle Neuland, ebenso wie die damit verbundenen Einflüsse.